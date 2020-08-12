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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Первостепенно будут вакцинированы медицинские работники и группы риска, добавил он. Сам господин Мурашко планирует вакцинироваться в августе.В источнике
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РИА Новости

Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

РИА Новости07:56
RT на русском

Мурашко назвал сроки выпуска первых партий вакцины от коронавируса

RT на русском07:00
Российская газета

Мурашко: Первые вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель

Российская газета04:03
ТАСС

Первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель

ТАСС04:04
Коммерсантъ

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Коммерсантъ04:03
Известия

Глава Минздрава назвал сроки выпуска первых вакцин от коронавируса

Известия03:23
РБК

Минздрав назвал сроки выпуска первых партий вакцины от COVID-19

РБК04:12

МИД Украины отказался дать оценку результатам выборов в Белоруссии

Украина только дала "оценку событиям последних дней в Белоруссии", - добавил Кулеба, отметив, что украинская сторона осуждает насилие, а также призывает власти к диалогу с обществом и освобождению задержанных.
МИД Украины отказался дать оценку результатам выборов в Белоруссии
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Вечерний курьер10 августа в 15:01
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

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