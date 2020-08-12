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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Первостепенно будут вакцинированы медицинские работники и группы риска, добавил он. Сам господин Мурашко планирует вакцинироваться в августе.В источнике
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ТАСС

Дискуссии о российской вакцине. Главное о коронавирусе за 12 августа

ТАСС12:08
Известия

Глава Минздрава назвал сроки выпуска первых вакцин от коронавируса

Известия03:23
РИА Новости

Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

РИА Новости07:56
РБК

Минздрав назвал сроки выпуска первых партий вакцины от COVID-19

РБК04:12
Коммерсантъ

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Коммерсантъ04:03
RT на русском

Мурашко назвал сроки выпуска первых партий вакцины от коронавируса

RT на русском07:00
Российская газета

Мурашко: Первые вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель

Российская газета04:03

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

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РИА Новости10:39
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