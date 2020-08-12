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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Первостепенно будут вакцинированы медицинские работники и группы риска, добавил он. Сам господин Мурашко планирует вакцинироваться в августе.В источнике
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РИА Новости

Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

РИА Новости04:36
RT на русском

В Минздраве рассказали о скором начале выпуска вакцины от коронавируса

RT на русском03:28
ТАСС

Первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель

ТАСС04:04
Коммерсантъ

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Коммерсантъ04:03
Российская газета

Министр здравоохранения пояснил, когда от COVID-19 привьют пенсионеров

Российская газета05:33
РБК

Минздрав назвал сроки выпуска первых партий вакцины от COVID-19

РБК04:12
Известия

Глава Минздрава назвал сроки выпуска первых вакцин от коронавируса

Известия03:23

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг

Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и мозг, а также центральную нервную систему, заявила на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова.
РИА Новости04:57
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомостивчера в 11:40
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