Общество

Регион onlineРегион onlineПервые задержания на митинге во Владикавказе попали на видео

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Протестующие требуют отставки нынешнего руководства республики Владикавказ, 20 апреля. Во Владикавказе на видео попали первые задержания на несанкционированном митинге, который устроили сторонники Вадима Чельдиева.
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Во Владикавказе на митинг собрались сторонники COVID-диссидента

Накануне.Ru06:24

Первые задержания на митинге во Владикавказе попали на видео

Регион online05:57
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
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