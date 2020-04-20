Протестующие требуют отставки нынешнего руководства республики Владикавказ, 20 апреля. Во Владикавказе на видео попали первые задержания на несанкционированном митинге, который устроили сторонники Вадима Чельдиева.

Первые задержания на митинге во Владикавказе попали на видео

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