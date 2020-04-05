Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПервые зараженные коронавирусом появились на Камчатке

Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.
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На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

ТАССвчера в 21:49

Стал известен возраст камчатских пациентов с коронавирусом

Кам 24вчера в 23:33

Коронавирус добрался до Камчатки – подтверждены первые два случая

КамИНФОРМвчера в 21:57

Заражённые коронавирусом камчатцы прибыли из Москвы и Хабаровска

ИА Камчатка04:34

На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 21:32

Заболевшие коронавирусом жители Камчатки друг с другом не контактировали

Камчатка-Информвчера в 22:04

На Камчатке подтвердились два случая заражения коронавирусом

Камчатское времявчера в 20:54
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Общество

Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Вести.Ru 04:32
Общество

Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму

В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
ИА Крыминформ 03:19
Экономика

Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул

Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
BFM.ru 05:20
Политика

Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия

Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Газета.Ru 02 апреля в 10:25
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Коммерсантъ 05:54
Технологии

Появились скриншоты iOS 14 с новыми видами обоев

The GEEK 05:19
Общество

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Известия вчера в 18:30
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Общество

В Краснодарском крае продлили карантин

Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
REGNUM 05:58
Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru 03 апреля в 09:12
Наука

Изучена опасность ополаскивателей для полости рта

Принято считать, что они способствуют оздоровлению и очищению полости рта, однако ученые решили тщательно изучить, так ли это на самом деле.
Anonsens 02 апреля в 14:28
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В Татарстане упростили регистрацию для получения смс-пропусков на время самоизоляции

Власти Татарстана упростили регистрацию в сервисе по получению временных смс-пропусков для жителей на период действия режима самоизоляции, введенного на фоне коронавируса.
ТАСС 05:11
Общество

Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Коммерсантъ 05:45
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Общество

Китай объявил день траура по жертвам коронавируса

Власти КНР объявили 4 апреля днём общенационального траура по жертвам коронавируса.
Областная газета 03 апреля в 01:55
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 02 апреля в 06:13
Армия и оружие

В ЛНР два ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков

РИА Новости 01:35
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Общество

Куйвашев увеличил список работающих во время карантина организаций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о расширении списка организаций, которым разрешена работа во время карантина.
Уральский меридиан 05:15
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Общество

Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице

Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
NewInform вчера в 20:08
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