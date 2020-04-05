Коронавирус
КоммерсантъПервые зараженные коронавирусом появились на Камчатке
Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.
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Заболевшие коронавирусом жители Камчатки друг с другом не контактировали
Камчатка-Информвчера в 22:04
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Общество
Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Общество
Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму
В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
Экономика
Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул
Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
Политика
Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия
Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Общество
Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях
2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Общество
В Краснодарском крае продлили карантин
Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
Транспорт
Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Наука
Изучена опасность ополаскивателей для полости рта
Принято считать, что они способствуют оздоровлению и очищению полости рта, однако ученые решили тщательно изучить, так ли это на самом деле.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
В Татарстане упростили регистрацию для получения смс-пропусков на время самоизоляции
Власти Татарстана упростили регистрацию в сервисе по получению временных смс-пропусков для жителей на период действия режима самоизоляции, введенного на фоне коронавируса.
Общество
Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля
Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Общество
Китай объявил день траура по жертвам коронавируса
Власти КНР объявили 4 апреля днём общенационального траура по жертвам коронавируса.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
Куйвашев увеличил список работающих во время карантина организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о расширении списка организаций, которым разрешена работа во время карантина.
Происшествия
Историка Соколова этапировали в Петербург
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Общество
Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице
Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.