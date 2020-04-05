Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.

Экономика Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.

Политика Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.

Общество У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.

Общество Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях 2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Общество В Краснодарском крае продлили карантин Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.

Транспорт Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.

Наука Изучена опасность ополаскивателей для полости рта Принято считать, что они способствуют оздоровлению и очищению полости рта, однако ученые решили тщательно изучить, так ли это на самом деле.

Энергетика Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.

Общество В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».

Происшествия Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.

Экономика Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.

Политика Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.