Коронавирус

ТАССТАССНа Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

Власти Камчатского края подтверждают первые два случая заражения новым коронавирусом в регионе. Об этом в воскресенье сообщило правительство Камчатского края. Камчатка оставалась в числе последних семи регионов, где ранее не было зарегистрировано случаев заражения вирусом нового типа.
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На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 21:32

Стал известен возраст камчатских пациентов с коронавирусом

Кам 24вчера в 23:33

Коронавирус добрался до Камчатки – подтверждены первые два случая

КамИНФОРМвчера в 21:57

На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

ТАССвчера в 21:49

На Камчатке обнаружили двух первых заболевших COVID-19

РБКвчера в 22:46

Заболевшие коронавирусом жители Камчатки друг с другом не контактировали

Камчатка-Информвчера в 22:04

На Камчатке подтвердились два случая заражения коронавирусом

Камчатское времявчера в 20:54
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Происшествия

Полицейские обнаружили орудие убийства пятерых человек под Рязанью

РИА Новости вчера в 20:36
Здоровье

Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса

Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.
Слово и Дело вчера в 03:05
Общество

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета вчера в 01:05
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Экономика

ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.
BFM.ru вчера в 18:32
Общество

У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса

Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной "скорой".
Известия 01:01
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Происшествия

Трое детей погибли, двое пострадали при пожаре в Свердловской области

Трое детей стали жертвами пожара в частном доме в селе Елань Свердловской области, еще двое детей в доставлены больницу, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Интерфакс вчера в 23:03
Общество

Голубев утвердил меры по поддержке населения Ростовской области

Губернатор Ростовской области утвердил план мероприятий по поддержке населения региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:47
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Армия и оружие

МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море

В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
RuNews24.ru вчера в 07:40
Политика

Лукашенко призвал Украину провести выборы в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины должны пойти на непопулярный шаг и провести выборы в Донбассе ради прекращения конфликта.
Московский Комсомолец 03 апреля в 14:01
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала два способа передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, в 4% — это воздушный путь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 14:19
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Культура

Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru вчера в 10:00
Политика

Трамп направил войска в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом

Президент сообщил, что распорядился направить тысячу военнослужащих в город Нью-Йорк, где помощь требуется больше всего.
Российская газета вчера в 18:24
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
Авто

В России Toyota подняла цены на автомобили

Faktom 03 апреля в 04:13
Шоу-бизнес

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Культуромания 02 апреля в 09:49
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о самочувствии

Дочь актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса подтвердила в своем Instagram информацию о том, что у нее диагностирован коронавирус нового типа.
НТВ вчера в 02:24
Политика

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:47
Здоровье

Костромские медики объясняют носить маски правильно

Одноразовые маски следует носить не больше 2-х часов, а потом следует менять.носить маску следует правильно, она должна закрывать нижнюю часть лица постоянно.
Московский Комсомолец в Костроме 02 апреля в 01:25
Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
РБК вчера в 05:06
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

Известия вчера в 16:23
Происшествия

Новгородский суд рассмотрит нарушения главы профсоюза «Альянса врачей»

Окуловский районный суд Новгородской области рассмотрит материалы об административных нарушениях, составленные в отношении председателя межрегионального профессионального союза работников здравоохранения "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, которая была задержана по пути из Москвы, сообщила пресс-служба райсуда.
РИА Новости 03 апреля в 07:43
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 03 апреля в 04:41
Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль 03 апреля в 09:07
Здоровье

Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", — добавил врач.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
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