Коронавирус
ТАССНа Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
Власти Камчатского края подтверждают первые два случая заражения новым коронавирусом в регионе. Об этом в воскресенье сообщило правительство Камчатского края. Камчатка оставалась в числе последних семи регионов, где ранее не было зарегистрировано случаев заражения вирусом нового типа.
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Заболевшие коронавирусом жители Камчатки друг с другом не контактировали
Камчатка-Информвчера в 22:04
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Полицейские обнаружили орудие убийства пятерых человек под Рязанью
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Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
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ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.
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У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса
Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной "скорой".
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Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане
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Трое детей стали жертвами пожара в частном доме в селе Елань Свердловской области, еще двое детей в доставлены больницу, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
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Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
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Лукашенко призвал Украину провести выборы в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины должны пойти на непопулярный шаг и провести выборы в Донбассе ради прекращения конфликта.
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Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, в 4% — это воздушный путь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Культура
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
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Президент сообщил, что распорядился направить тысячу военнослужащих в город Нью-Йорк, где помощь требуется больше всего.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Авто
В России Toyota подняла цены на автомобили
Шоу-бизнес
Винокур рассказал о состоянии Лещенко
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Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о самочувствии
Дочь актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса подтвердила в своем Instagram информацию о том, что у нее диагностирован коронавирус нового типа.
Политика
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Костромские медики объясняют носить маски правильно
Одноразовые маски следует носить не больше 2-х часов, а потом следует менять.носить маску следует правильно, она должна закрывать нижнюю часть лица постоянно.
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В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
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Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
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Новгородский суд рассмотрит нарушения главы профсоюза «Альянса врачей»
Окуловский районный суд Новгородской области рассмотрит материалы об административных нарушениях, составленные в отношении председателя межрегионального профессионального союза работников здравоохранения "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, которая была задержана по пути из Москвы, сообщила пресс-служба райсуда.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Здоровье
Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей
"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", — добавил врач.
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