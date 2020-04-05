Коронавирус
ИнтерфаксПервые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства. Как отмечается, заболевшие не выезжали за границы России, но побывали за пределами Камчатского края. Пациенты и находившиеся с ними в контакте помещены в отдельные боксы.
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Здоровье
Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей
"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.
Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
Экономика
Штрафы для застройщиков за срыв сроков отменили до конца года
Правительство отменило до 1 января 2021 года штрафы застройщикам за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам долевого строительства, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Происшествия
Подъезд дома обрушился в результате взрыва газа в Орехово-Зуево
Ранее агентство сообщало, что в многоквартирном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Политика
Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
Как сообщает РИА «Новости», Трамп отметил, что чувствует себя хорошо, но, по его словам «это не для него» — сидеть в Овальном кабинете за великим столом «Резолют» в маске, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, королев.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Биатлон
Юрий Бородавко: У Большунова есть слабые места, но они не всем видны
Шикарно подготовленные трассы, круг составляет 34 км. Здесь уже проводилось много соревнований, а в прошлом году прошел чемпионат России.
Политика
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе
Жителя Уссурийска, распространившего фейковое видео о якобы заражении коронавирусом сотрудников местного предприятия, привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Космос
Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки
Общество
Врачам в Нью-Йорке придется носить мусорные мешки вместо халатов
На фоне эпидемии коронавируса медикам нью-йоркского медицинского центра в Бруклине придется носить мусорные пакеты вместо халатов, сообщил президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Экономика
Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой
Происшествия
Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей
Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до конца апреля
Режим полной самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Здоровье
В Дагестане начался этап массового распространения коронавируса
В Дагестане начался 4 этап распространения коронавируса – массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев.
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.