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ТАСС
ТАСС

Первый IT-технопарк на Сахалине начнет работать в 2021 году

Власти Сахалина начали работу по созданию первого в регионе IT-технопарка для привлечения компаний, которые разрабатывают высокотехнологичные цифровые продукты.В источнике
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Московский Комсомолец

Стали известны подробности о газификации Сахалина и разработке его месторождений

Московский Комсомолец22:04
SakhalinMedia.ru

Борьба на рынке АТР: мнение экспертов в рамках Дальневосточного энергетического форума

SakhalinMedia.ruвчера в 08:05
АСТВ

Лимаренко предложил давать дальневосточную ипотеку вахтовикам «Сахалина-2»

АСТВ18:54
РИА Сахалин-Курилы

Федеральные власти предложили растиражировать тренды сахалинской энергетики

РИА Сахалин-Курилы20:47
Сахалин.Инфо

В Южно-Сахалинске открылась конференция «Нефть и газ»

Сахалин.Инфо20:41
Интерфакс - Россия

Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%

Интерфакс - Россия18:39
ТАСС

Первый IT-технопарк на Сахалине начнет работать в 2021 году

ТАСС20:58

«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Ведомостивчера в 07:13
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Банк России объявил о дополнительных продажах валюты с 1 октября

В соответствии с механизмом, объявленным 19 марта, Банк России до 30 сентября должен был продавать валюту, полученную из ФНБ за пакет Сбербанка, только в случае снижения цены нефти марки Urals ниже 25 долларов, и, учитывая рост цен на нефть, после 12 мая эти операции не проводились.
Российская газетавчера в 04:03
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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«АвтоВАЗ» объявил о продажах Lada Xray в новой версии Club

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», новая LADA XRay #CLUB с пакетом Multimedia оснащается 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра (в паре с «механикой») и базируется на «средней» комплектации Comfort, дополненной элементами топовой версии Luxe.
Автоновости днявчера в 04:30
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Гинцбург рассказал, можно ли тренироваться при вакцинации от COVID-19

Физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости00:53
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Федеральные субсидии мусорным операторам составили 8 млрд рублей

"Утверждение федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные со всеми субъектами России", - заявили в ведомстве.
Российская газетавчера в 05:04
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