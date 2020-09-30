Банк России объявил о дополнительных продажах валюты с 1 октября

В соответствии с механизмом, объявленным 19 марта, Банк России до 30 сентября должен был продавать валюту, полученную из ФНБ за пакет Сбербанка, только в случае снижения цены нефти марки Urals ниже 25 долларов, и, учитывая рост цен на нефть, после 12 мая эти операции не проводились.