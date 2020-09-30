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ТАСС
ТАСС

Первый IT-технопарк на Сахалине начнет работать в 2021 году

Власти Сахалина начали работу по созданию первого в регионе IT-технопарка для привлечения компаний, которые разрабатывают высокотехнологичные цифровые продукты.В источнике
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Московский Комсомолец

Стали известны подробности о газификации Сахалина и разработке его месторождений

Московский Комсомолец22:04
ТАСС

Первый IT-технопарк на Сахалине начнет работать в 2021 году

ТАСС20:58
Интерфакс - Россия

Сахалинская область собирается увеличить долю нефтесервисов на своей территории до 25%

Интерфакс - Россия18:39
РИА Сахалин-Курилы

Федеральные власти предложили растиражировать тренды сахалинской энергетики

РИА Сахалин-Курилы20:47
Сахалин.Инфо

В Южно-Сахалинске открылась конференция «Нефть и газ»

Сахалин.Инфо20:41
АСТВ

Лимаренко предложил давать дальневосточную ипотеку вахтовикам «Сахалина-2»

АСТВ18:54
SakhalinMedia.ru

Борьба на рынке АТР: мнение экспертов в рамках Дальневосточного энергетического форума

SakhalinMedia.ruвчера в 08:05

В ВС Швеции подтвердили информацию о разоблачении офицера

Стокгольм, 28 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Командование вооруженных сил Швеции подтвердило информацию об одном из своих бывших высокопоставленных офицеров, который предоставил заведомо ложную информацию в своем резюме.
В ВС Швеции подтвердили информацию о разоблачении офицера
REGNUM28 сентября в 09:20
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Счетная палата выяснила, что в РФ перерабатывается только 7% отходов

Аудиторы Счетной палаты РФ выяснили, что на переработку в стране попадает не более 7% мусора, а 90% направляются на полигоны и свалки, следует из результатов проверки реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Газета.Ru17:09
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«КамАЗ» не работает над электрическим преемником «Оки»

Напомним, что ранее в Сети появились сведения о том, что «КамАЗ» занимается разработкой трехдверного электрического хетчбэка в сотрудничестве с Центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Моя Москва.онлайнвчера в 15:47
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Обнаружены самые ранние следы кроманьонцев в Западной Европе

Выяснилось, что возраст орудий труда и костей составлял примерно на пять тысяч лет больше, чем самые древние следы присутствия человека, обнаруженные в одной из пещер Испании несколько лет назад.
МТВ онлайнвчера в 14:13
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Тимати опубликовал видео, как его сын сделал первые шаги

Тимати опубликовал видео, как его сын сделал первые шаги Спустя две недели после информации о расставании Тимати и Решетовой появилась информация о новом романе рэпера с тату-мастером Аней Дарбицкой, которая является автором большинства его наколок.
Вокруг ТВвчера в 13:26
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Роскосмос: величина утечки воздуха на МКС превышает нормативную

Утечка воздуха за борт Международной космической станции (МКС) из российского модуля "Звезда" превышает величину нормативных утечек, которые есть на станции постоянно, в связи с чем может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.
ТАССвчера в 11:45
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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