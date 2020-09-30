Первый IT-технопарк на Сахалине начнет работать в 2021 году
Власти Сахалина начали работу по созданию первого в регионе IT-технопарка для привлечения компаний, которые разрабатывают высокотехнологичные цифровые продукты.В источнике
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SakhalinMedia.ruвчера в 08:05