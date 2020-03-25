Об обнаружении первого человека с подозрением на коронавирус сообщило правительство Бурятии. Проба дала предварительный положительный результат. Анализы для проверки направлены в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Первый человек с подозрением на коронавирус зарегистрирован в Бурятии

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Экономика ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.

Общество В Госдуму внесли проект о лишении свободы за нарушение карантина Внесенный документ предлагает ужесточить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Общество Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Энергетика Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией Член комиссии властей штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.

Общество В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

Общество Власти ОАЭ запретили российскому лайнеру приземляться в Дубае Москва, 25 марта 2020, 12:45 — REGNUM Самолёт лоукостера «Победа», отправленный за российскими гражданами в ОАЭ, не смог совершить посадку в Дубае из-за запрета авиационных властей Объединённых Арабских Эмиратов.