Коронавирус
Тайга.инфоПервый человек с подозрением на коронавирус зарегистрирован в Бурятии
Об обнаружении первого человека с подозрением на коронавирус сообщило правительство Бурятии. Проба дала предварительный положительный результат. Анализы для проверки направлены в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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Минздрав Бурятии: Зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус
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