с чего всё началось

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прибытии на полуостров первых эшелонов водопроводных труб, которые соединят по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Космос Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца. 6

Футбол Червиченко назвал вбросом информацию об уходе Карпина из «Ростова» Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил РБК, что информация об уходе из «Ростова» главного тренера Валерия Карпина, совладельца Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина «похожа на бред».

Общество Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 3

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.

Общество В мире за сутки выявили более 219 тыс. случаев заражения коронавирусом Днем ранее за сутки было выявлено 228 102 случая заражения и 5 565 летальных исходов.

Экономика Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом. 286

Футбол «Челси» сообщил о прибытии Зиеша Лондонский «Челси» поприветствовал нападающего Хакима Зиеша в «Твиттере».

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Фигурное катание Тутберидзе признали лучшим тренером мира в фигурном катании Международный союз конькобежцев (ISU) признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира в фигурном катании.

Экономика АКРА констатировало прохождение пика коронавирусного кризиса в России Величина индекса финансового стресса для страны, вычисляемого Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), свидетельствует том, что Россия прошла пиковую фазу влияния пандемии на финансовые рынки. 27

Армия и оружие На Украине оценили возможность военного вторжения России Вдоль границы с Крымом нет ударной группировки российских войск, все подразделения базируются в пунктах постоянной дислокации, заявил в эфире телеканала "1+1" командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев. 7

Экономика Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. 149