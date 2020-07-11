Политика
Газета.RuПервый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прибытии на полуостров первых эшелонов водопроводных труб, которые соединят по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.
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с чего всё началось
"Сегодня в Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Министерства обороны Российской Федерации будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь", – написал Сергей Аксенов "ВКонтакте".Радио Sputnik03:22
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