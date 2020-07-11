с чего всё началось

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прибытии на полуостров первых эшелонов водопроводных труб, которые соединят по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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Футбол Орлов сравнил «Спартак» Карреры и «Зенит» Семака Известный телекомментатор Геннадий Орлов сравнил двух тренеров — Массимо Карреру и Сергея Семака.