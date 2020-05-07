Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.

Первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая

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