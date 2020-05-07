с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.

Первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая

Кино Marvel заинтересовалась перезапуском «Призрачного гонщика» «Призрачный гонщик» может получить перезапуск в виде фильма или сериала. Эту возможность изучают в Marvel Studios, пишет The Direct.

Здоровье ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку В четверг ЕСПЧ вынес срочное решение в соответствии с правилом 39 регламента суда, призвав российские власти применить обеспечительные меры по жалобе родителей шестимесячной девочки из Ставропольского края: предоставить ребенку препарат «Спинраза». 2

Гаджеты AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3 Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).

Общество Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая Стало известно, что российские суды смогут возобновить свою работу в обычном режиме уже с 12 мая после окончания нерабочих дней, установленных президентом Владимиром Путиным. 2

Финансы МВФ: странам с формирующимся рынком потребуется более $2,5 трлн на борьбу с коронавирусом В марте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщала, что странам с формирующимся рынком необходимо $2,5 трлн финансовых средств на борьбу с коронавирусом.

Происшествия Задержан новый фигурант дела об убийстве вора в законе Япончика В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу нового фигуранта уголовного дела об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. 15

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,4K

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 603

Армия и оружие Посол США в Норвегии лично следил за подлодками России в Арктике Вашингтон, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM Посол США в Норвегии Кеннет Брейтвейт — претендент на пост министра ВМС США — рассказал, что лично следил с борта подводной лодки ВМС Норвегии за действиями российских подводных лодок в Арктике.

Экономика S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК). 37

Общество В Подмосковье продлили режим ограничений Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта. 215

Политика Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца» Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины». 8

Космос На ближайшем к Земле коричневом карлике нашли облачные слои Астрономы при помощи телескопа VLT выяснили, что на ближайшем к Земле коричневом карлике Luhman 16A существуют облачные слои, подобные тем, которые наблюдаются на Юпитере.

Кино Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома» Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel. 9

Энергетика «Газпром» продолжит транзит через Польшу Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год). 17