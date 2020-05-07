Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПервый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Сергей Собянин сообщил, когда начнется ослабление ограничений в связи с коронавирусом

Вечерняя Москва09:32

Столичные власти пояснили, в каком случае вернут отменяемые ограничения

РИАМО09:50

Собянин объявил о первом этапе снятия ограничений в Москве

ТВ Центр09:39

Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер

РИА Новости10:46

Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер

RT на русском09:28

Первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая

Газета.Ru09:19

Собянин анонсировал первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса в Москве

Известия09:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Общество

Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина

В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
20
Общество

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
РИА Новости 01:56
397
Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29
437
Происшествия

Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 16:17
281
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК 09:37
21
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
2,5K
Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
488
Киберспорт

На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея

Чемпионат 10:31
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
173
Общество

В Вологодской области до лета продлили режим самоизоляции

В Вологодской области до 1 июня будут продлены ограничения, связанные с самоизоляцией и карантинными мерами, при этом промышленные предприятия продолжат свою работу и их перечень будет расширен.
Российская газета 11:47
45
Здоровье

Видео из реанимации показали липецкие врачи

Обозреватель Врн 14:27
1
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,4K
Происшествия

Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение

Коммерсантъ 15:49
416
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
7
Общество

Собянин призвал москвичей готовиться к долгому периоду ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил точку зрения, что жителям столицы России еще не скоро удастся вернуться к привычной жизни без каких бы то ни было ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 06:13
115
Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
155
Политика

Трамп назвал причину пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР.
РИА Новости 16:12
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
112
Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия 14:44
442
Общество

Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август

В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
85
Футбол

Копенгаген подтвердил, что готов провести Евро-2020

Пресс-служба Датского футбольного союза подтвердила, что Копенгаген готов провести игры Евро-2020 в 2021 году.
Soccer.ru 14:48
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
316
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,7K
Общество

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
312
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1,4K
Армия и оружие

Россия начинает вывод своих военных специалистов из Италии

В марте Москва направила Риму 8 бригад военных специалистов по вирусам, а также несколько лабораторий войск химической и биологической защиты.
Эхо Москвы 04:33
96
Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
22
Общество

В Подмосковье до 31 мая продлен режим изоляции граждан

В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая.
Коммерсантъ 16:41
Хоккей

Гаврилов опроверг информацию об участии в организации «договорняка»

Бывший вратарь "Салавата Юлаева" и "Сочи" Андрей Гаврилов опроверг информацию об участии в организации договорного характера матча белорусской хоккейной Экстралиги между "Динамо-Молодечно" и "Могилевом".
РИА Новости 15:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное