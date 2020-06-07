В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов. Отменяются ограничения по выходу граждан из дома, за исключением граждан старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний.

Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае

Футбол Киевское «Динамо» в большинстве разгромило «Александрию» В 25-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало «Александрию», которая в случае победы могла по-настоящему ворваться в группу команд, которые ведут борьбу за второе место.

Общество Главный раввин России заболел коронавирусом Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. 78

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,4K

Футбол Арустамян назвал продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян написал в Telegram, что бразильский форвард Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА. 1

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 419

Общество Культурным учреждениям разрешили обменять билеты на ваучеры Культурным учреждениям разрешили выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем вместо того, чтобы возвращать деньги за билеты. 96

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 345

Общество В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19 В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. 203

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Общество Врач назвала оптимальный возраст для родов Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.

Кино Актер Михаил Кокшенов скончался Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. 1,5K

Происшествия На Бали спасли британского туриста, просидевшего шесть дней в колодце Бали, Индонезия, 7 июня 2020, 16:59 — REGNUM Турист из Великобритании был спасён из колодца, в котором он просидел шесть дней без воды и еды на острове Бали в Индонезии.