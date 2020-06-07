Коронавирус
Катунь 24Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае
В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов. Отменяются ограничения по выходу граждан из дома, за исключением граждан старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний.
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Футбол
Киевское «Динамо» в большинстве разгромило «Александрию»
В 25-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало «Александрию», которая в случае победы могла по-настоящему ворваться в группу команд, которые ведут борьбу за второе место.
Евро-футбол.ру 12:08
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.
Интерфакс 07:34
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Происшествия
Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области
Российская газета 09:11
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Футбол
Арустамян назвал продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян написал в Telegram, что бразильский форвард Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА.
РБК 12:06
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
RT на русском 11:15
Общество
Некоторые российские регионы отказались проводить парад Победы 24 июня
Власти некоторых российских регионов отказались проводить парад Победы 24 июня.
Афиша Daily 05 июня в 13:05
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания
Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для прохождения ревизии.
Военное дело 02:55
Космос
Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "сачок" для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
Культурным учреждениям разрешили обменять билеты на ваучеры
Культурным учреждениям разрешили выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем вместо того, чтобы возвращать деньги за билеты.
Телеканал 360° вчера в 11:21
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Кино
Первый канал покажет сегодня концерт к 20-летию фильма «Брат 2»
Tricolor TV Magazine 05 июня в 05:25
Общество
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами
35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Истребитель МиГ-29, который прибыл на Львовский государственный авиационный завод для прохождения модернизации, был разворован по запчастям.
Военное дело 01:52
Общество
В России продлили срок подачи документов в колледжи
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
Кино
Актер Михаил Кокшенов скончался
Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU 05 июня в 06:47
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Происшествия
На Бали спасли британского туриста, просидевшего шесть дней в колодце
Бали, Индонезия, 7 июня 2020, 16:59 — REGNUM Турист из Великобритании был спасён из колодца, в котором он просидел шесть дней без воды и еды на острове Бали в Индонезии.
REGNUM 09:59
Армия и оружие
В польскую армию поступили первые модернизированные ОБТ «Леопард-2PL»
Польская армия начала получать модернизированные танки "Леопард-2PL".
Военное обозрение 07:15
Политика
Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
Наука
На Земле выявлено место с самым чистым воздухом
На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:29
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской
RuNews24.ru 08:47