Игры

Игромания.руИгромания.руПервый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает

В австралийском PS Store ненадолго стартовали продажи ремастера Mafia II, который некоторые успели приобрести и попробовать. Первые игроки оказались разочарованы. На PS4 Pro игра часто работает нестабильно.
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Мафия навсегда – анонсирована Mafia Trilogy, включая ремейк первой части, опубликованы ролики и подробности о сборнике

Городской портал Новый Нижнийвчера в 20:00

«Все, что я сделал, было ради семьи»: 2K Games объявила дату релиза Mafia: Definitive Edition

3DNewsвчера в 14:43

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

REGNUMвчера в 08:15

Ремейк первой части Mafia выйдет 28 августа

Матч ТВвчера в 13:09

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

Игромания.рувчера в 13:40

Ремейк первой части Mafia будет полностью переведен на русский язык

CyberSport.ruвчера в 16:00

«Джо вошел в сделку»: легендарную серию игр Mafia ждет ремейк

Sntat.ru17 мая в 06:32
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Технологии

В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»

Planet Today 02:31
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Общество

В Свердловской области продлили до 25 мая режим ограничительных мер

В Свердловской области действие большей части ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 25 мая.
Известия 18 мая в 12:17
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Здоровье

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
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Общество

Где в Кузбассе за сутки выявили новых больных с коронавирусом

«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк — семь, Белово — один, Тисульский муниципальный округ — один», — указано в сводке на сайте правительства.
ВашГород.ру вчера в 00:17
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Футбол

Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории

Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.
Газета.Ru вчера в 21:50
Общество

Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
151
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
692
Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com вчера в 16:55
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Общество

«Диссернет» нашел нарушения в диссертациях 68 российских судей

«Диссернет» выявил нарушения в диссертациях 68 действующих судей и судей в отставке. Доклад опубликован на сайте сообщества.
Медиазона вчера в 12:47
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
2,9K
Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
151
Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
45
Общество

В Роскачестве рассказали о качественных женских джинсах

Роскачество проверило женские джинсы популярных торговых марок, из которых семь брендов полностью соответствуют стандартам.
Аргументы и Факты 02:43
Авто

Объявлены цены на новый Volkswagen Polo

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 18 мая в 06:48
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
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Общество

Россиян предупредили об опасности прогулок на природе

Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи.
Lenta.ru 02:02
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Экономика

Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
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Происшествия

В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску

Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
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Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом

Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
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Общество

Гастроэнтеролог развеял популярный миф о приготовлении гречки

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов развеял один из самых популярных мифов о приготовлении гречки.
Online47.ru вчера в 23:15
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

РИА Новости 02:29
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Происшествия

КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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Общество

В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг

По данным зампреда правления Сбербанка, только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя.
РИА Новости 01:07
Здоровье

В России предложили не принимать детей без прививок в сады и школы

Власти на фоне пандемии коронавируса рассматривают возможность запретить приём в сады, школы и вузы детей, чьи родители отказываются от прививок.
Вести Воронеж 02:05
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Здоровье

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 18 мая в 05:09
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Шоу-бизнес

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака

В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
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Армия и оружие

Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
РИА Новости вчера в 23:53
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