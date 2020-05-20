Игры
Игромания.руПервый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
В австралийском PS Store ненадолго стартовали продажи ремастера Mafia II, который некоторые успели приобрести и попробовать. Первые игроки оказались разочарованы. На PS4 Pro игра часто работает нестабильно.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Мафия навсегда – анонсирована Mafia Trilogy, включая ремейк первой части, опубликованы ролики и подробности о сборнике
Городской портал Новый Нижнийвчера в 20:00
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Комментарии
Технологии
В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»
Planet Today 02:31
Общество
В Свердловской области продлили до 25 мая режим ограничительных мер
В Свердловской области действие большей части ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 25 мая.
Известия 18 мая в 12:17
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Общество
Где в Кузбассе за сутки выявили новых больных с коронавирусом
«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк — семь, Белово — один, Тисульский муниципальный округ — один», — указано в сводке на сайте правительства.
ВашГород.ру вчера в 00:17
Футбол
Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории
Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.
Газета.Ru вчера в 21:50
Общество
Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube
Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Общество
«Диссернет» нашел нарушения в диссертациях 68 российских судей
«Диссернет» выявил нарушения в диссертациях 68 действующих судей и судей в отставке. Доклад опубликован на сайте сообщества.
Медиазона вчера в 12:47
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
В Роскачестве рассказали о качественных женских джинсах
Роскачество проверило женские джинсы популярных торговых марок, из которых семь брендов полностью соответствуют стандартам.
Аргументы и Факты 02:43
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 18 мая в 06:48
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
Общество
Россиян предупредили об опасности прогулок на природе
Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи.
Lenta.ru 02:02
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску
Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом
Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
Общество
Гастроэнтеролог развеял популярный миф о приготовлении гречки
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов развеял один из самых популярных мифов о приготовлении гречки.
Online47.ru вчера в 23:15
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг
По данным зампреда правления Сбербанка, только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя.
РИА Новости 01:07
Здоровье
В России предложили не принимать детей без прививок в сады и школы
Власти на фоне пандемии коронавируса рассматривают возможность запретить приём в сады, школы и вузы детей, чьи родители отказываются от прививок.
Вести Воронеж 02:05
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 18 мая в 05:09
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака
В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me вчера в 09:20
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
РИА Новости вчера в 23:53