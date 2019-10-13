Футбол

Нева СпортНева СпортМамаев забил первый гол за «Ростов»

Как сообщает официальный Twitter ростовчан, «синие» и «желтые» сыграли два тайма по 35 минут на стадионе «Олимп-2». Победу со счетом 3:1 одержала команда «синих». Голы в составе победившей команды забили Павел Мамаев, который провел на поле первый тайм, Александр Саплинов и Данила Прошляков.
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Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре

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