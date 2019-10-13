Футбол

Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ruПервый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре

Игра завершилась со счетом 3:1. Один из голов забил Павел Мамаев, два остальных - Александр Саплинов и Данила Прошляков. Напомним, в начале месяца Павел Мамаев подписал с ФК «Ростов» контракт по схеме «2+1».
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Павел Мамаев забил первый гол за «Ростов»

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Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре

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