Политика
КоммерсантъПервый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом. Всего в Венесуэлу направлено пять танкеров с нефтепродуктами общей стоимостью около $45,5 млн.
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Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
РИА Новости вчера в 17:19
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru вчера в 02:54
Происшествия
Власти Тувы рассказали об использовании аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Власти Тувы после публикаций в СМИ о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" пояснили РИА Новости, что контракт заключался до случаев пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, аппараты будут использовать только после проверки и разрешения Росздравнадзора.
РИА Новости 01:10
Общество
Новый трейлер постапокалиптической игры Paradise Lost
Игра разрабатывается для РС и консолей, и выйдет в 2020 году. В Steam уже можно добавить Paradise Lost в список желаемого.
Srnsk вчера в 04:41
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал в интервью РИА Новости, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 01:15
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM 21 мая в 14:54
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС вчера в 16:03
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности
ГТРК Калуга вчера в 10:56
Путешествия
В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень
Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
RT на русском 01:12
Энергетика
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости вчера в 01:00
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 22 мая в 06:21
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском вчера в 09:16
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском вчера в 09:02
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Происшествия
В Екатеринбурге полиция устроила рейд на «Таганский ряд»
Уральский меридиан вчера в 06:05
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Армия и оружие
В Минобороны назвали число случаев коронавируса среди военных
По данным министерства, в вузах Минобороны зарегистрировано 738 случаев заражения военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 402 случая инфицирования гражданских сотрудников.
RT на русском вчера в 16:13
Политика
Захарова заявила о нежелании США обсуждать Договор по открытому небу
Вашингтон даже не собирался обсуждать с Москвой претензии, касающиеся Договора по открытому небу.
Российская газета вчера в 21:05
Здоровье
В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:13
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
RT на русском 03:23