Политика

КоммерсантъКоммерсантъПервый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом. Всего в Венесуэлу направлено пять танкеров с нефтепродуктами общей стоимостью около $45,5 млн.
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Иранский танкер с топливом прибыл к Венесуэле, несмотря на угрозы США

News.ru02:07

Первый иранский танкер достиг акватории Венесуэлы

ИА Красная Веснавчера в 21:17

Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США

ТАССвчера в 21:40

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

REGNUMвчера в 22:25

Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США

Евразия Dailyвчера в 19:49

Первый из пяти иранских кораблей с топливом прибыл в Венесуэлу

ПРАЙМвчера в 21:24

Каракас предупредил Гутерреша об угрозе иранским танкерам со стороны США

РИА Новости22 мая в 19:56
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