Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом. Всего в Венесуэлу направлено пять танкеров с нефтепродуктами общей стоимостью около $45,5 млн.

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

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