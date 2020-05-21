Политика

Вести.RuВести.RuПервый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился к водам Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона. По заявлению МИД Венесуэлы, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, а это является нарушением международных норм и прав граждан республики.
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Первый из пяти иранских кораблей с топливом прибыл в Венесуэлу

ПРАЙМвчера в 21:24

Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США

ТАССвчера в 21:40

Вооруженные силы Венесуэлы начнут сопровождать иранские танкеры

Московский Комсомолец20 мая в 18:54

Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США

Евразия Dailyвчера в 19:49

Первый иранский танкер достиг акватории Венесуэлы

ИА Красная Веснавчера в 21:17

Каракас предупредил Гутерреша об угрозе иранским танкерам со стороны США

РИА Новости22 мая в 19:56

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

REGNUMвчера в 22:25
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Здоровье

Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100

За минувшие сутки выявили ещё 34 новых заражённых. Накануне было 1090 случаев заражения COVID-19, на утро 22 мая их число выросло до 1124.
Байкал-Daily 21 мая в 21:29
86
Происшествия

В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса

В Новосибирской обасти за минувшие сутки выявили 83 новых случаев коронавируса, а также скончались два человека.
АиФ Новосибирск вчера в 00:48
15
Здоровье

Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии

Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
Общество

Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах.
Газета.Ru вчера в 23:45
95
Политика

Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести

Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
РБК вчера в 09:52
10
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском вчера в 04:47
117
Здоровье

57 новых случаев заражения коронавируса выявили в Алтайском крае

Новые случи заражения выявили в Барнауле (плюс 33), Бийске (10), Новоалтайске (четыре), Первомайском районе (два), Рубцовске, Рубцовском районе, Бийском районе, Славгороде, Тюменцевском районе, ЗАТО Сибирский, Благовещенском и Алейском районе (по одному).
Аргументы и Факты - Алтай 21 мая в 01:34
19
Шоу-бизнес

Лоза резко ответил на жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Юрий Лоза заявил в беседе с "Вечерней Москвой", что у артистов есть накопления, в отличие от рядовых граждан.
РИА Новости вчера в 17:58
21
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 22 мая в 04:55
80
Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 22 мая в 04:29
38
Происшествия

В Петербурге скончалась девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
Росбалт вчера в 09:53
419
Политика

Постпред при ООН Небензя объяснил, как Крым мог бы остаться украинским

В ходе заседания Совета Безопасности ООН с участием гражданского сообщества, которое прошло в формате видеосвязи, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла путь к воссоединению Крыма с Россией.
Вести.Ru 22 мая в 01:45
1,4K
Происшествия

В Красноярском крае погибли женщина с ребенком, провалившись в септик

Курагино, 23 мая 2020, 14:58 — REGNUM В посёлке Курагино на юге Красноярского края трагически погибли 26-летняя женщина и её полуторагодовалая дочь.
REGNUM вчера в 07:58
23
Общество

Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава

Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы.
Русская Планета 22 мая в 03:29
3K
Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
29
Общество

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Татар-информ вчера в 12:03
219
Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Здоровье

Владислав Шапша ответил на вопросы калужан о коронавирусе

180 медицинский работников привлечено из сформированного резерва. Обеспечиваем сменяемость персонала.
Калужские Губернские Ведомости вчера в 09:13
3
Экономика

В России могут вернуть прежний пенсионный возраст

Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
15
Общество

Стало известно, как будут работать магазины одежды после пандемии

Шишкин добавил, что подобные сервисы станут массовыми уже к концу 2020 года.
News.ru вчера в 22:15
1
Технологии

Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
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Армия и оружие

В сети появилось описание китайского танка будущего

В сети появилось описание китайского танка будущего.
Ferra 22 мая в 12:45
2
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1K
Здоровье

Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли

ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости вчера в 20:00
4
Авто

Появились первые фото нового Kia Rio для России

Вероятнее всего, что представленный на фото автомобиль имеет простую комплектацию, о чём говорят стальные колёсные диски, отсутствие светодиодных ходовых огней в переднем бампере и поворотники на передних крыльях.
Тарантас Ньюс вчера в 23:35
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
436
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22 мая в 13:08
4,6K
Политика

«Голикова панику наводит»: Сатановский оценил работу властей при пандемии

Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам, — цитирует Сатановского MK.RU.
News.ru вчера в 23:30
8
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 22 мая в 07:15
501
Наука

Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами

Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
20
Как работают Яндекс.Новости?
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