Коронавирус
РИА НовостиПервый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
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Происшествия
В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Общество
Особое мнение: Кирилл Мартынов
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 12:58
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Общество
Самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка
Самолет с россиянами на борту, ранее застрявшими в США, вылетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву.
Lenta.ru 21:20
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 21:24
Общество
Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве
Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
Эхо Москвы 21:14
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Гаджеты
Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
The GEEK 12:38
Наука
В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM 21:39
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
Общество
Почта России открыла пять тысяч вакансий
АО «Почта России» открыла новые вакансии и готова трудоустроить более 5 тысяч человек по всей стране.
АБН 02:35
Здоровье
Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса
Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса. Об этом рассказали журналисты из The Straits Times со ссылкой на ученых из Сингапура.
Piter.tv 05:43
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Армия и оружие
Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
Вести.Ru вчера в 18:35
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 2 228. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 21:47
Космос
В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения
В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ 10:58
Армия и оружие
Российская армия получила первую партию новейших танков Т-90М «Прорыв»
Вооруженные силы России получили первую партию модернизированных танков Т-90М "Прорыв", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Инфорос вчера в 04:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала фото из съемной однушки
Анастасия Волочкова как никто знает, что значит зарабатывать копеечку каторжным трудом.
Комсомольская правда 12:50
Общество
Снижать зарплаты планируют четверть российских компаний
27% российских компаний намерены в ближайшие полгода снизить зарплаты своим сотрудникам, а еще 37% задумываются о сокращении зарплаты.
Цензуры.Нет 02:50
Спорт
Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии
О рейтингах "Матч ТВ" во время пандемии По словам Тины Канделаки, несмотря на падение рейтингов "Матч ТВ", зрители, которые любят спорт, продолжают смотреть телеканал.
РБК 14:04
Энергетика
Цены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.
Интерфакс 12:43
Здоровье
России предрекли рост числа инвалидов после эпидемии коронавируса
России предрекли рост числа инвалидов после окончания эпидемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Lenta.ru 19:44
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Энергетика
Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть
Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM вчера в 08:11
Единоборства
Бой Фергюсона с Гэтжи может состояться 9 мая
Предполагается, что на турнире 9 мая состоится бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Спорт-Экспресс 20:57
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Футбол
Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
Общество
В Якутии с 15 апреля запретили движение такси между районами
С 15 апреля Якутия приостанавливает межмуниципальное сообщение между районами республики для таксистов, выполняющих перевозки пассажиров.
ИА ЯСИА 08:39