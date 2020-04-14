Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПервый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
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Испытатель вакцины от коронавируса поделилась ощущениями от инъекции

Российская газета21:38

Американка рассказала о первом испытании вакцины от коронавируса

Взгляд.ру15:36

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

РИА Новости18:46

Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказал об эффекте препарата

Известия16:30

Первый испытатель вакцины от COVID-19 сообщила о перенесенных ощущениях

РБК20:56

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о своих ощущениях

Телеканал 360°14:33

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

Lenta.ru13:06
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 21:54, Ашберн
Происшествия

В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Общество

Особое мнение: Кирилл Мартынов

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 12:58
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
2,8K
Общество

Самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка

Самолет с россиянами на борту, ранее застрявшими в США, вылетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву.
Lenta.ru 21:20
Происшествия

Под Красноярском задержали женщину, разрушившую буддийскую святыню

ИА 1-Line 20:16
12
Политика

Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 21:24
78
Общество

Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве

Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
Эхо Москвы 21:14
5
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Гаджеты

Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
The GEEK 12:38
4
Наука

В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM 21:39
10
Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы

Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
20
Общество

Почта России открыла пять тысяч вакансий

АО «Почта России» открыла новые вакансии и готова трудоустроить более 5 тысяч человек по всей стране.
АБН 02:35
Здоровье

Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса

Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса. Об этом рассказали журналисты из The Straits Times со ссылкой на ученых из Сингапура.
Piter.tv 05:43
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Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
361
Армия и оружие

Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом

Вести.Ru вчера в 18:35
Общество

В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 2 228. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 21:47
Космос

В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения

В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ 10:58
Армия и оружие

Российская армия получила первую партию новейших танков Т-90М «Прорыв»

Вооруженные силы России получили первую партию модернизированных танков Т-90М "Прорыв", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Инфорос вчера в 04:09
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала фото из съемной однушки

Анастасия Волочкова как никто знает, что значит зарабатывать копеечку каторжным трудом.
Комсомольская правда 12:50
1
Общество

Снижать зарплаты планируют четверть российских компаний

27% российских компаний намерены в ближайшие полгода снизить зарплаты своим сотрудникам, а еще 37% задумываются о сокращении зарплаты.
Цензуры.Нет 02:50
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Спорт

Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии

О рейтингах "Матч ТВ" во время пандемии По словам Тины Канделаки, несмотря на падение рейтингов "Матч ТВ", зрители, которые любят спорт, продолжают смотреть телеканал.
РБК 14:04
1
Энергетика

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.
Интерфакс 12:43
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Здоровье

России предрекли рост числа инвалидов после эпидемии коронавируса

России предрекли рост числа инвалидов после окончания эпидемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Lenta.ru 19:44
3
Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
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Энергетика

Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть

Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM вчера в 08:11
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Единоборства

Бой Фергюсона с Гэтжи может состояться 9 мая

Предполагается, что на турнире 9 мая состоится бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Спорт-Экспресс 20:57
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
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Футбол

Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
4
Общество

В Якутии с 15 апреля запретили движение такси между районами

С 15 апреля Якутия приостанавливает межмуниципальное сообщение между районами республики для таксистов, выполняющих перевозки пассажиров.
ИА ЯСИА 08:39
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