Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

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