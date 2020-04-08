Коронавирус

Губерния-33Губерния-33Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям страны. Сообщение об этом появилось в эфире «Первого канала».
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Путин выступит с речью о ситуации с коронавирусом

Московский Комсомолец07:39

«Первый канал» анонсировал новое телеобращение Путина

URA.Ru07:39

Кремль анонсировал новое телеобращение Путина

РБК07:30

Анонсировано новое телеобращение Путина

Lenta.ru07:33

Путин в ближайшее время выступит с обращением

РЕН ТВ07:31

Путин выступит с новым телеобращением к россиянам

Известия07:37

Первый канал анонсирует, что в ближайшее время ожидает обращение президента России

Эхо Москвы08:05
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Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Общество

Дерматологи предупреждают о кожном симптоме коронавируса

Дерматологи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
ToDay News Ufa 09:40
Политика

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Lenta.ru 08:59
Происшествия

СК завел два новых уголовных дела на экс-главу курганского главка МЧС

РИА Новости 10:08
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Происшествия

В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Lenta.ru 07:54
Политика

Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК

Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.
BFM.ru 08:50
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Общество

Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой

Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
News.ru 09:14
Экономика

В России зафиксирован резкий скачок импорта чеснока и имбиря

Помимо увеличения объемов поставок чеснока и имбиря в Россию Россельхознадзор за последнюю неделю отмечает резкий рост импорта лимонов в страну.
Известия 06:32
Армия и оружие

ВСУ получили партию БМП-1 из Европы вопреки ограничениям

Комментируя поставку БМП, глава концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявил, что доставленную на Украину бронетехнику подразделения ВСУ получат без задержки: Поставщик и Минобороны максимально способствовали исполнению этого важного для обороноспособности государства контракта.
Военное обозрение 04:44
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Энергетика

Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи

Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:29
Экономика

ГК «Просвещение» и «Российский учебник» объявили об объединении

Группа компаний "Просвещение" и издательство "Российский учебник" объединяются путем реорганизации, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Российского учебника".
РИА Новости 09:39
Происшествия

Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:41
Наука

Раскрыто влияние коронавируса на сердце

Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Lenta.ru 09:30
Общество

В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:10
Экономика

ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
RT на русском 09:40
Экономика

Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
REGNUM 00:35
Политика

Путин обсудил сокращение нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин попросил специалистов возможность сокращения количества нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Pro Город Самара вчера в 10:30
Общество

Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса

Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета Брендон Браун оценил популярные средства от коронавируса.
АБН 09:40
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:07
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РБК 09:38
Происшествия

Сын Никаса Сафронова рассказал о травмах художника после ДТП

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о самочувствии отца после дорожно-транспортного происшествия.
Газета.Ru 07:49
Здоровье

Анастасия Васильева: «Глупо мешать нам помогать медикам» (Le Point, Франция) (Le Point)

Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева стала сегодня воплощением противодействия санитарной политике Кремля.
ИноСМИ 06:30
Экономика

В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России

Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 10:01
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