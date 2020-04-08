Коронавирус
Губерния-33Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям страны. Сообщение об этом появилось в эфире «Первого канала».
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Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Общество
Дерматологи предупреждают о кожном симптоме коронавируса
Дерматологи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
Политика
Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Происшествия
В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Политика
Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК
Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Общество
Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой
Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
Экономика
В России зафиксирован резкий скачок импорта чеснока и имбиря
Помимо увеличения объемов поставок чеснока и имбиря в Россию Россельхознадзор за последнюю неделю отмечает резкий рост импорта лимонов в страну.
Армия и оружие
ВСУ получили партию БМП-1 из Европы вопреки ограничениям
Комментируя поставку БМП, глава концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявил, что доставленную на Украину бронетехнику подразделения ВСУ получат без задержки: Поставщик и Минобороны максимально способствовали исполнению этого важного для обороноспособности государства контракта.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Энергетика
Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи
Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
ГК «Просвещение» и «Российский учебник» объявили об объединении
Группа компаний "Просвещение" и издательство "Российский учебник" объединяются путем реорганизации, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Российского учебника".
Происшествия
Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве
Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Наука
Раскрыто влияние коронавируса на сердце
Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Общество
В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса
«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Политика
Путин обсудил сокращение нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин попросил специалистов возможность сокращения количества нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса
Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета Брендон Браун оценил популярные средства от коронавируса.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова рассказал о травмах художника после ДТП
Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о самочувствии отца после дорожно-транспортного происшествия.
Здоровье
Анастасия Васильева: «Глупо мешать нам помогать медикам» (Le Point, Франция) (Le Point)
Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева стала сегодня воплощением противодействия санитарной политике Кремля.
Экономика
В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России
Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.