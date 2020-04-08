Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям страны. Сообщение об этом появилось в эфире «Первого канала».

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

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