Культура

РИА НовостиРИА НовостиПервый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос". Так, в эфире программы "Голос 60+" ведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что поддержать понравившегося участника можно будет только по СМС, звонки больше не принимаются.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Шоу «Голос» раскрыло новую систему голосования

РБК17:49

«Первый канал» изменил правила в шоу «Голос» после скандала с дочерью Алсу

URA.Ru15:27

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфакс14:50

Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»

РИА Новости15:10

Шоу «Голос» представило новые правила голосования

Газета.Ru15:02

Первый канал изменил правила голосования в проекте «Голос»

Говорит Москва15:13

Первый канал представил новые правила голосования в проекте «Голос»

ТАСС14:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец 08:57
Музыка

Украинская певица Maruv представит Россию на премии MTV

Газета.Ru 15:34
Политика

В Кремле выступили за обмен с Украиной «всех на всех»

Работы по осуществлению обмена украинских и российских удерживаемых продолжаются, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления МИД Украины о грядущем масштабном обмене удерживаемыми лицами.
РИА Новости 05:21
Здоровье

Больше тысячи вейперов в США заболели неизвестной болезнью, 18 погибли

Как минимум 18 человек погибли и больше тысячи пострадали в США из-за неизвестного заболевания легких.
БИЗНЕС Online 11:18
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold не выдержал заявленное количество сгибаний

Профиль 12:34
Здоровье

В Крыму фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

В последней в этом году зарегистрированы 9 случаев заболевания. Напомним, лихорадка Западного Нила переносится комарами.
Новый День вчера в 17:39
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Общество

Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу

Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
BFM.ru вчера в 09:59
Политика

В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине

Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
RT на русском 16:26
Культура

Скончалась актриса Дайан Кэрролл

В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press.
Культуромания 14:16
Политика

Новак рассказал о цене транзита газа через Украину

Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета 09:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии

При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Происшествия

Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор

Lenta.ru 12:31
Политика

В четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Происшествия

Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия 16:59
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

RT на русском 17:15
Армия и оружие

Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

Красная весна 02 октября в 15:05
Экономика

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
Политика

Американская экоактивистка призвала есть детей

Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика

Путину показали таманский порт и археологические находки

Вести.Ru 09:28
Здоровье

Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Экономика

Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»

В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов.
РБК 02:48
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Футбол

Дзаппакоста получил травму колена

Защитник «Ромы» Давиде Дзаппакоста получил повреждение на тренировке.
Спорт-Экспресс 10:50
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК 13:08
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления

Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском вчера в 04:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Нагиев
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, музыкант, певец, шоумен, теле- и радиоведущий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное