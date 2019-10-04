МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос". Так, в эфире программы "Голос 60+" ведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что поддержать понравившегося участника можно будет только по СМС, звонки больше не принимаются.

Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»

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