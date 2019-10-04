Культура
РИА НовостиПервый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос". Так, в эфире программы "Голос 60+" ведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что поддержать понравившегося участника можно будет только по СМС, звонки больше не принимаются.
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Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Общество
СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
Московский Комсомолец 08:57
Политика
В Кремле выступили за обмен с Украиной «всех на всех»
Работы по осуществлению обмена украинских и российских удерживаемых продолжаются, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления МИД Украины о грядущем масштабном обмене удерживаемыми лицами.
РИА Новости 05:21
Здоровье
Больше тысячи вейперов в США заболели неизвестной болезнью, 18 погибли
Как минимум 18 человек погибли и больше тысячи пострадали в США из-за неизвестного заболевания легких.
БИЗНЕС Online 11:18
Здоровье
В Крыму фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила
В последней в этом году зарегистрированы 9 случаев заболевания. Напомним, лихорадка Западного Нила переносится комарами.
Новый День вчера в 17:39
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Общество
Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу
Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
BFM.ru вчера в 09:59
Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
RT на русском 16:26
Культура
Скончалась актриса Дайан Кэрролл
В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press.
Культуромания 14:16
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета 09:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Происшествия
Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор
Lenta.ru 12:31
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия 16:59
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна 02 октября в 15:05
Экономика
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Экономика
Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»
В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов.
РБК 02:48
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Футбол
Дзаппакоста получил травму колена
Защитник «Ромы» Давиде Дзаппакоста получил повреждение на тренировке.
Спорт-Экспресс 10:50
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском вчера в 04:18