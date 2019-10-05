Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS. Об этом рассказал ведущий программы Дмитрий Нагиев.

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

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