В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.

с чего всё началось

В воскресенье, 7 июня, Первый канал показал фильм «Брат 2» Алексея Балабанова. Финальные титры кинокартины были заменены на видео с акций протестов в США под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус».

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

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