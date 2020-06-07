Культура
Lenta.ruПервый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
В воскресенье, 7 июня, Первый канал показал фильм «Брат 2» Алексея Балабанова. Финальные титры кинокартины были заменены на видео с акций протестов в США под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус».
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с чего всё началось
В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.Газета.Ruвчера в 15:38
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Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
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Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
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Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
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Политика
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Общество
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НТВ 08:08
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
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WomanHit.ru 03:29
Здоровье
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
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Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
Политика
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Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
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Археологические находки показали, что в середине каменного века в Швеции существовало три различных группы: Культура воронковидных кубков, которая ассоциируется с первыми земледельцами Скандинавии; Культура ямочной керамики, связанная с рыболовством и охотой; Культура ладьевидных топоров, которая представляет смешение скотоводства и земледелия.
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Футбол
ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно
ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.
Кубань 24 01:45
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Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
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Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
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Стрелявший в Москве из окна мужчина умер в больнице
Следственный комитет России (СКР) сообщил о смерти мужчины, который вечером 7 июня открыл огонь по прохожим из окна.
Коммерсантъ 03:39
Религия
Верховный суд Палестины отменил указ о передаче РПЦ участка в Хевроне
"Верховный суд Палестины принял решение отменить указ президента Аббаса о предоставлении земельного участка в городе Хеврон Русской духовной миссии в Палестине", - сообщает агентство.
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Хаббл запечатлел спиральную галактику NGC 2608
Глядя вглубь Вселенной, космический телескоп NASA / ESA Хаббл мельком увидел многочисленные похожие на руки структуры, которые охватывают эту спиральную галактику, известную как NGC 2608.
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Газета.Ru 08:40
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Как отмечает RT, до этого Роструд напомнил гражданам о двух сокращённых неделях в текущем месяце, поскольку, помимо празднования Дня России 12 июня, нерабочим объявлено 24 июня, когда состоится перенесённый с 9 мая из-за коронавируса парад Победы.
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Минздрав Астраханской области возглавил новый министр
Губернатор Астраханской области, наконец, назначил министра здравоохранения региона. Им стал Алексей Васильевич Спирин.
Канал 7+ 08:10
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
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Кино
Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»
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В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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Общество
Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области.
Российская газета 06:28
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03