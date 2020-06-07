В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.

с чего всё началось

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США. Об этом пишет издание «Подъем». Напомним, 7 июня в честь 20-летия культовой киноленты «Брат —2» Первый канал показал этот фильм.

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

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