Культура

ГородовойГородовойПервый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США. Об этом пишет издание «Подъем». Напомним, 7 июня в честь 20-летия культовой киноленты «Брат —2» Первый канал показал этот фильм.
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с чего всё началось

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.
Газета.Ruвчера в 15:38

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Первый канал заявил, что не менял финальные титры «Брата-2»

ТАСС04:11

Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат 2»

Говорит Москва09:23

Первый канал прокомментировал «замену» титров в фильме «Брат 2»

РИА Новости06:08

Первый канал объяснил кадры протестов под «Гудбай, Америка» после «Брата 2»

Газета.Ru10:38

Первый канал назвал показ протестов в США на месте титров «Брата-2» под песню «Гудбай, Америка» частью программы «Время»

Фонтанка.Ру04:33

На «Первом канале» уверяют, что не меняли финальные титры фильма «Брат-2» на кадры беспорядков в США

Эхо Москвы05:11

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Lenta.ru05:08
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 20:22, Ашберн
Здоровье

В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19

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В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников

Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

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РБК 15:18
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Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
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Здоровье

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Главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова рассказала о визите в Великие Луки московской бригады медиков, которые осмотрели место возможного развёртывания в городе центра по лечению больных с коронавирусной инфекцией.
ВЛуки.ру 12:26
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Здоровье

Виктор Томенко считает, что резко возвращаться к обычной жизни нельзя

Если ситуация с коронавирусом в Алтайском крае изменится, могут быть вновь приняты ужесточающие меры.
Алтайская правда 06:11
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Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
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Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
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Общество

Мэр Москвы: Летние веранды откроются в столице с 16 июня

Летние веранды откроются в Москве с 16 июня, еще через неделю возобновят работу стационарные заведения общепита.
Агентство Москва 07:23
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Общество

В Кузбассе открываются аттракционы для детей

Открываются аттракционы на открытом воздухе, за исключением надувных аттракционов, батутов, с соблюдением требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором, при соблюдении определённых условий (полный перечень — в документе).
Город новостей 09:39
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

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Здоровье

Нормы времени посещения врачей вводит Минздрав

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно предложению Минздрава о нормировании времени, оно будет ограничено в амбулаторном звене у хирургов, онкологов и инфекционистов.
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 16:28
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Здоровье

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
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Шоу-бизнес

Расставшись с Муцениеце, Прилучный оплатил ее дорогостоящее лечение

RuNews24.ru 08:44
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Здоровье

Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06 июня в 03:13
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Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

Коммерсантъ 13:11
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Здоровье

Доктор Мясников назвал необычную причину заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что стресс может стать причиной заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 06 июня в 11:01
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Происшествия

В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

Как сообщают "Ведомости", на сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
Инфорос 02:40
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Игры

Экшен Craftopia выйдет в раннем доступе в Steam уже в июле

Разработчики рассказали, что версия раннего доступа Craftopia предложит геймерам больше тысячи предметов, около тридцати навыков, пятидесяти чар и реализацию таких особенностей, как взаимодействие огня с окружением.
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Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

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Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 07:58
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Общество

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Технологии

Россиянам рассказали об опасности мобильных приложений банков

По словам гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, не все «банковские» приложения, которые доступны в магазине приложений, официально связаны с кредитными организациями.
Smolnarod.ru 05:47
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