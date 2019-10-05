Культура

Российская газетаРоссийская газетаПервый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло. И не стоит иронизировать на тему, что название шоу пошло от глагола "голосовать" - все делается для того, чтобы талантам воздавалось по справедливости.
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Подробнее о событии

Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"

РИА Новости17:52

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфакс14:50

«Первый канал» изменил правила в шоу «Голос» после скандала с дочерью Алсу

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Первый канал изменил правила голосования в проекте «Голос»

Говорит Москва15:13

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Газета.Ru15:02

Шоу «Голос» раскрыло новую систему голосования

РБК17:49

Первый канал представил новые правила голосования в проекте «Голос»

ТАСС14:43
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