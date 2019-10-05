Культура
Российская газетаПервый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло. И не стоит иронизировать на тему, что название шоу пошло от глагола "голосовать" - все делается для того, чтобы талантам воздавалось по справедливости.
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Армия и оружие
Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
Музыка
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Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Авто
Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Футбол
Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Музыка
KISS дадут концерт в океане для акул
Американская группа KISS даст концерт в Индийском океане для восьми человек и акул.
Армия и оружие
Индийские военные признались, что сами сбили свой вертолет
Вертолет Ми-17 индийских ВВС, который разбился в феврале 2019 года, упал после попадания ракеты.
Происшествия
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В Бельгии футболисты любительского клуба "Эспойр Майнройс" изнасиловали девушку. Об этом передает издание The Sun.
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» долетела до точки Лагранжа
Заместитель директора Института космических исследований Александр Лутовинов на всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос» сообщил, что российская астрофизическая лаборатория «Спектр-РГ» достигла точки Лагранжа.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Игры
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева запустила игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложила в него более 1 млрд руб. Игровая индустрия в России растет, но местным компаниям пока не удавалось создать значимых проектов, считают эксперты.
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Шоу-бизнес
«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова
Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Кино
В Сети появился трейлер сериала «Темные начала»
В Сеть выложен трейлер фэнтезийного телесериала "Темные начала" по бестселлеру Филиппа Пулмана, сообщает ScreenRant.
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
Технологии
Смартфоны 800 тысяч россиян оказались заражены банковским вирусом
Разработчик антивирусного программного обеспечения компания Avast сообщила, что выявила банковский ботнет, который заразил свыше 800 тысяч смартфонов россиян на платформе Android.
Политика
Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
Космос
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Происшествия
Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
Политика
Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Дмитрий Песков отметил, что уже есть первые примеры — это встреча министров иностранных дел России и Грузии в Нью-Йорке.
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
Политика
Кремль прокомментировал присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировал сообщение о присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России, заявив, что соответствующий указ не публиковался.