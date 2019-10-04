Культура

Российская газетаРоссийская газетаПервый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло. И не стоит иронизировать на тему, что название шоу пошло от глагола "голосовать" - все делается для того, чтобы талантам воздавалось по справедливости.
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Победителем проекта «Голос. 60+» стал Леонид Сергиенко

РБКвчера в 21:07

Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»

RT на русскомвчера в 18:05

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфаксвчера в 14:50

Стал известен победитель "Голоса 60+"

Газета.Ruвчера в 17:36

Леонид Сергиенко стал победителем проекта "Голос. 60+"

ТАССвчера в 17:01

Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"

РИА Новостивчера в 17:52

Стал известен победитель шоу «Голос 60+»

Телепрограммавчера в 17:18
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Политика

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 21:54
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления

Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском 03 октября в 04:18
Политика

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доступ к газу из Туркмении

2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума «Российская энергическая неделя» заявил, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит российского газа в соответствии с законодательством ЕС, либо продлить существующий договор на краткосрочный период.
Rambler News Service 03 октября в 07:57
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Хоккей

«Салават Юлаев» в домашнем матче обыграл череповецкую «Северсталь»

Фото: архив пресс-службы ХК "Салават Юлаев" В предыдущем домашнем матче «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над нижегородским «Торпедо».
Телеканал UTV вчера в 12:21
Авто

Toyota назвала цену внедорожной версии RAV4 TRD Off-Road

Японский автопроизводитель Toyota обнародовал стоимость новой внедорожной модификацию кроссовера RAV4 TRD Off-Road, презентованной в рамках Чикагского автосалона.
Letnews.ru вчера в 08:38
Общество

Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
BFM.ru вчера в 01:12
Общество

«Райффайзенбанк» закроет отделения в пяти городах России

По словам пресс-службы банка, офисы, которые остаются востребованными у клиентов, будут продолжать работать и дальше.
Life.ru вчера в 07:10
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 вчера в 04:38
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb вчера в 01:04
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Недвижимость

Правительство установило правила для получения ипотеки под 2%

Неполные семьи, в которых родитель моложе 35 лет и есть ребенок до 18 лет, также могут восопльзоваться льготной ипотекой.
Вести.Ru 03 октября в 06:20
Армия и оружие

Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении

В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Газета.Ru вчера в 08:20
Здоровье

Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Общество

Метро в Гонконге закрыли после беспорядков

Движение поездов было приостановлено в пятницу вечером после массовых беспорядков и актов вандализма на станциях.
Российская газета вчера в 22:00
Спорт

Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
RT на русском вчера в 16:58
Общество

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Известия вчера в 09:31
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

RT на русском вчера в 17:15
Политика

Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

Ридус 03 октября в 20:49
Происшествия

Катер врезался в берег Иркутского водохранилища

Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
ТАСС вчера в 22:31
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Футбол

Хельвег: у Головина прекрасное будущее

Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
Чемпионат вчера в 17:21
Шоу-бизнес

Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой

Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.
Территория новостей 03 октября в 18:29
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Общество

Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror

Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.
ТАСС вчера в 14:14
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