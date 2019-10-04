Культура
Российская газетаПервый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло. И не стоит иронизировать на тему, что название шоу пошло от глагола "голосовать" - все делается для того, чтобы талантам воздавалось по справедливости.
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Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
Политика
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доступ к газу из Туркмении
2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума «Российская энергическая неделя» заявил, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит российского газа в соответствии с законодательством ЕС, либо продлить существующий договор на краткосрочный период.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Хоккей
«Салават Юлаев» в домашнем матче обыграл череповецкую «Северсталь»
Фото: архив пресс-службы ХК "Салават Юлаев" В предыдущем домашнем матче «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над нижегородским «Торпедо».
Авто
Toyota назвала цену внедорожной версии RAV4 TRD Off-Road
Японский автопроизводитель Toyota обнародовал стоимость новой внедорожной модификацию кроссовера RAV4 TRD Off-Road, презентованной в рамках Чикагского автосалона.
Общество
Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату
Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
Общество
«Райффайзенбанк» закроет отделения в пяти городах России
По словам пресс-службы банка, офисы, которые остаются востребованными у клиентов, будут продолжать работать и дальше.
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Недвижимость
Правительство установило правила для получения ипотеки под 2%
Неполные семьи, в которых родитель моложе 35 лет и есть ребенок до 18 лет, также могут восопльзоваться льготной ипотекой.
Армия и оружие
Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Общество
Метро в Гонконге закрыли после беспорядков
Движение поездов было приостановлено в пятницу вечером после массовых беспорядков и актов вандализма на станциях.
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
Общество
Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Происшествия
Катер врезался в берег Иркутского водохранилища
Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Футбол
Хельвег: у Головина прекрасное будущее
Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
Шоу-бизнес
Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой
Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Общество
Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror
Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.