"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло. И не стоит иронизировать на тему, что название шоу пошло от глагола "голосовать" - все делается для того, чтобы талантам воздавалось по справедливости.

Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

Экономика Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей Генпрокуратура внесла представление начальнику Внуковской таможни с предложением провести проверку и решить вопрос о доначислении платежей, сообщила РБК пресс-служба Счетной палаты.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.

Общество Врач рассказал, как снизить давление без лекарств Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Хоккей ФХР поддерживает заявку Омска на проведение МЧМ-2023 Федерация хоккея России одобрила заявку Омска на проведение части матчей молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.

Политика Италия усилила противодействие нелегальным мигрантам По словам Ди Майо, подписанный на днях декрет об ужесточении контроля за нелегальными мигрантами, является лишь первым, но очень важным шагом на пути дальнейшего упорядочения миграционных потоков.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.