Культура
Российская газетаПервый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло. И не стоит иронизировать на тему, что название шоу пошло от глагола "голосовать" - все делается для того, чтобы талантам воздавалось по справедливости.
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Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
News.ru вчера в 02:25
Политика
Трамп поставил ультиматум КНДР по снятию санкций
По словам источников, Трамп может предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну отмену санкций на экспорт текстиля и угля, если КНДР устранит ядерный объект в Йонбене и не будет производить высокообогащенный уран.
Газета.Ru 19:31
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik 02 октября в 03:07
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс вчера в 02:53
Общество
Диетологи назвали самое вредное мясо для человека
Газета.Ru 02 октября в 17:59
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру 04:37
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51
Гаджеты
Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года
Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.
Игромания.ру 18:31
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Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»
Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Дни.ру 09:14
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Медведева выиграла Shanghai Trophy
Газета.Ru 11:13
Политика
На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»
В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.
Газета.Ru вчера в 15:31
Наука
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Находки твердо датируются 40-45 тысячами лет и относятся к улуццинской археологической культуре — одной из первых, имеющей отношение к человеку современного вида в Европе.
Naked Science 03:52
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 14:04
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Происшествия
В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей
В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.
RT на русском 21:36
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
РИА Новости 21:27
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Слово и Дело 13:49
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
РИА Новости 22:42
Здоровье
ВОЗ: в России на 43% снизилось потребление алкоголя
Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении общего количества употребляемого в России алкоголя на душу населения на 43% с 2003 по 2016 годы.
Profibeer.ru 02 октября в 08:48
Общество
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
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ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости вчера в 14:49
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru 09:50
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Владельцы iPhone с iOS 13 не могут написать фразу Hot Chocolate
Режим быстрого набора текста при помощи свайпов, появившийся в одном из последних обновлений iOS 13, не позволяет написать слова Hot Chocolate.
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Космос
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва вчера в 08:23
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня 09:34
Спорт
Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019
RT на русском 15:11