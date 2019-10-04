Культура

Российская газетаРоссийская газетаПервый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло. И не стоит иронизировать на тему, что название шоу пошло от глагола "голосовать" - все делается для того, чтобы талантам воздавалось по справедливости.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Победителем проекта «Голос. 60+» стал Леонид Сергиенко

РБК21:07

Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»

RT на русском18:05

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфакс14:50

Стал известен победитель "Голоса 60+"

Газета.Ru17:36

Леонид Сергиенко стал победителем проекта "Голос. 60+"

ТАСС17:01

Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"

РИА Новости17:52

Стал известен победитель шоу «Голос 60+»

Телепрограмма17:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

News.ru вчера в 02:25
Политика

Трамп поставил ультиматум КНДР по снятию санкций

По словам источников, Трамп может предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну отмену санкций на экспорт текстиля и угля, если КНДР устранит ядерный объект в Йонбене и не будет производить высокообогащенный уран.
Газета.Ru 19:31
Политика

В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17

Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik 02 октября в 03:07
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
Общество

Диетологи назвали самое вредное мясо для человека

Газета.Ru 02 октября в 17:59
Футбол

В Таиланде забили гол двойным ударом через себя

Евро-футбол.ру 04:37
Экономика

Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51
Гаджеты

Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года

Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.
Игромания.ру 18:31
Шоу-бизнес

Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»

Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Дни.ру 09:14
Фигурное катание

Медведева выиграла Shanghai Trophy

Газета.Ru 11:13
Политика

На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»

В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.
Газета.Ru вчера в 15:31
Наука

Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу

Находки твердо датируются 40-45 тысячами лет и относятся к улуццинской археологической культуре — одной из первых, имеющей отношение к человеку современного вида в Европе.
Naked Science 03:52
Кино

Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Игры

Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru 14:04
Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Происшествия

В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей

В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.
RT на русском 21:36
Происшествия

Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Политика

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
РИА Новости 21:27
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Армия и оружие

В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»

Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Слово и Дело 13:49
Политика

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
РИА Новости 22:42
Здоровье

ВОЗ: в России на 43% снизилось потребление алкоголя

Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении общего количества употребляемого в России алкоголя на душу населения на 43% с 2003 по 2016 годы.
Profibeer.ru 02 октября в 08:48
Общество

В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены

РИА Новости 02:09
Футбол

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

РИА Новости вчера в 14:49
Происшествия

В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов

По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru 09:50
Гаджеты

Владельцы iPhone с iOS 13 не могут написать фразу Hot Chocolate

Режим быстрого набора текста при помощи свайпов, появившийся в одном из последних обновлений iOS 13, не позволяет написать слова Hot Chocolate.
Planet Today 06:22
Космос

Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю

Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва вчера в 08:23
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня 09:34
Спорт

Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019

RT на русском 15:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное