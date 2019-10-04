"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло. И не стоит иронизировать на тему, что название шоу пошло от глагола "голосовать" - все делается для того, чтобы талантам воздавалось по справедливости.

Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

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