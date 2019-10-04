Культура
Рифей-ПермьПервый канал изменил правила голосования на шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос». Решено отказаться от телефонных звонков, голоса телезрителей теперь будут приниматься только по SMS. После отправки СМС-сообщения зрителям будет приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить свое действие.
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с чего всё началось
Так, в эфире программы "Голос 60+" ведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что поддержать понравившегося участника можно будет только по СМС, звонки больше не принимаются.РИА Новостивчера в 15:10
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Политика
Курт Волкер дал показания Конгрессу США
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выступил перед Палатой представителей Конгресса в рамках расследования по делу об импичменте президента Трампа, сообщает агентство Associated Press.
Дождь вчера в 03:53
Происшествия
В результате аварийной посадки Ан-12 под Львовом погибли три человека
Аварийная посадка вблизи Львова транспортного самолета Ан-12, совершавшего рейс из Испании, закончилась гибелью троих человек, еще трое пострадали, судьба двоих неизвестна.
ТАСС вчера в 02:54
Общество
Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми
Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.
ТАСС 03 октября в 20:03
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM вчера в 08:41
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM вчера в 08:54
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229
В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 229.
Sportbox.RU вчера в 23:03
Политика
Трамп ограничил въезд иммигрантам без медицинской страховки
Президент США Дональд Трамп решил ограничить въезд в страну иностранцев, прибывающих на продолжительное время, без медицинской страховки.
Коммерсантъ 01:55
Политика
Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.
МР7.ру вчера в 00:15
Авто
Hongqi подготовила новый лимузин для китайского лидера
На военном параде в честь 70-летия образования Китайской народной республики глава государства Си Цзиньпин появился на новом лимузине Hongqi.
110km.ru 02 октября в 17:58
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Футбол
Рибери стал лучшим игроком серии А в сентябре
Полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери признали учшим игроком сентября в серии A, сообщается в официальном Twitter турнира.
Спорт-Экспресс 04:43
Наука
В Марокко обнаружили останки древней акулы
Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.
Poplawok.ru 03 октября в 17:13
Кино
Marvel Studios выпустила тизер VR-боевика Avengers: Damage Control
Компания Marvel Studios анонсировала игру Avengers: Damage Control, пишет 3D news.
Профиль вчера в 13:56
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия 03 октября в 12:17
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Наука
Создан экзоскелет для парализованных людей
Команда французских изобретателей представила экзоскелет, с помощью которого может передвигаться даже парализованный человек.
Ридус 03:34
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Lenta.ru 04:29
Шоу-бизнес
Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк
Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Происшествия
72 человека отравились на свадьбе на Украине
Газета.Ru 03:21
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Sport24.ru вчера в 16:18
Происшествия
В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Похвистнево-Информ вчера в 21:10
Авто
Audi разработает новое четырехдверное электрическое купе
Электрическая новинка выполнена в стиле моделей Sportback, а в основу модели ляжет платформа PPE, которая была разработана совместно с маркой Porsche.
32CARS.ru вчера в 07:14
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости 03 октября в 18:42
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Политика
Украинские беспилотники в Крыму назвали детскими самолетиками
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала украинские беспилотники детскими самолетиками.
ПолитРоссия 03:52