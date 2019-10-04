с чего всё началось

Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос». Решено отказаться от телефонных звонков, голоса телезрителей теперь будут приниматься только по SMS. После отправки СМС-сообщения зрителям будет приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить свое действие.

Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос»

Политика Курт Волкер дал показания Конгрессу США Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выступил перед Палатой представителей Конгресса в рамках расследования по делу об импичменте президента Трампа, сообщает агентство Associated Press.

Происшествия В результате аварийной посадки Ан-12 под Львовом погибли три человека Аварийная посадка вблизи Львова транспортного самолета Ан-12, совершавшего рейс из Испании, закончилась гибелью троих человек, еще трое пострадали, судьба двоих неизвестна.

Общество Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

Происшествия Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.

Экономика Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.

Политика Трамп ограничил въезд иммигрантам без медицинской страховки Президент США Дональд Трамп решил ограничить въезд в страну иностранцев, прибывающих на продолжительное время, без медицинской страховки.

Политика Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.

Авто Hongqi подготовила новый лимузин для китайского лидера На военном параде в честь 70-летия образования Китайской народной республики глава государства Си Цзиньпин появился на новом лимузине Hongqi.

Футбол Рибери стал лучшим игроком серии А в сентябре Полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери признали учшим игроком сентября в серии A, сообщается в официальном Twitter турнира.

Наука В Марокко обнаружили останки древней акулы Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.

Происшествия В Петербурге автокран упал в реку В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.

Наука Создан экзоскелет для парализованных людей Команда французских изобретателей представила экзоскелет, с помощью которого может передвигаться даже парализованный человек.

Шоу-бизнес Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.

Политика Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться» Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.

Авто Audi разработает новое четырехдверное электрическое купе Электрическая новинка выполнена в стиле моделей Sportback, а в основу модели ляжет платформа PPE, которая была разработана совместно с маркой Porsche.

Политика Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.