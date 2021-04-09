«Первый канал» отчитался о прибыли впервые с 2013 года
Последний раз телеканал отчитывался о положительном финансовом результате в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 2,7 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Первый канал впервые за семь лет получил прибыль
Последний раз Первый канал демонстрировал чистую прибыль в 2013 году, когда она составила 2,7 млрд руб. Между тем, выручка компании упала по сравнению с 2019 годом на 6,7%, до 25,2 млрд руб. Этот показатель у Первого канала снижается второй год подряд, при этом темпы сокращения замедлились с 17,8% в 2019 году.
Интерфакс08:56