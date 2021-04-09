Последний раз Первый канал демонстрировал чистую прибыль в 2013 году, когда она составила 2,7 млрд руб. Между тем, выручка компании упала по сравнению с 2019 годом на 6,7%, до 25,2 млрд руб. Этот показатель у Первого канала снижается второй год подряд, при этом темпы сокращения замедлились с 17,8% в 2019 году.

Интерфакс 08:56