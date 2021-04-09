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Коммерсантъ

«Первый канал» отчитался о прибыли впервые с 2013 года

Последний раз телеканал отчитывался о положительном финансовом результате в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 2,7 млрд руб.В источнике
Общественная служба новостей
Lenta.ru
Телеканал 360°
Собеседник
ИА Красная Весна
Anews
Накануне.Ru
Карелинформ
Регион online
С чего всё началось

Первый канал впервые за семь лет получил прибыль

Последний раз Первый канал демонстрировал чистую прибыль в 2013 году, когда она составила 2,7 млрд руб. Между тем, выручка компании упала по сравнению с 2019 годом на 6,7%, до 25,2 млрд руб. Этот показатель у Первого канала снижается второй год подряд, при этом темпы сокращения замедлились с 17,8% в 2019 году.
Интерфакс08:56

Подробнее о событии

Первый канал впервые за 7 лет получил прибыль

Телеканал 360°14:52

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Накануне.Ru09:30

«Первый канал» стал прибыльным впервые за семь лет

Forbes11:11

«Первый канал» отчитался о прибыли впервые с 2013 года

Коммерсантъ10:46

Первый канал отчитался о прибыли впервые за 7 лет

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Первый канал впервые за семь лет получил прибыль

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