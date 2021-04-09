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Коммерсантъ

«Первый канал» отчитался о прибыли впервые с 2013 года

Выручка Первого канала по итогам 2020 года составила 25,2 миллиарда рублей.
Общественная служба новостей
Последний раз телеканал отчитывался о положительном финансовом результате в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 2,7 млрд руб.
Коммерсантъ
В 2013 году чистая прибыль составила 2,7 миллиарда рублей.
Собеседник
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании, ее выручка по сравнению с 2019 годом снизилась на 6,7% до 25,2 миллиардов рублей.
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Первый канал впервые за 7 лет получил прибыль

Телеканал 360°вчера в 14:52

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Первый канал отчитался о прибыли впервые за 7 лет

Эхо Москвывчера в 12:32

За год «Первый канал» заработал 6,3 млрд чистой прибыли. С 2014 года были лишь убытки

Собеседниквчера в 11:21

«Первый канал» стал прибыльным впервые за семь лет

Forbesвчера в 11:11

«Первый канал» стал прибыльным впервые за семь лет

Lenta.ruвчера в 12:57

Первый канал впервые за семь лет получил прибыль по итогам года

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