На Украине назвали невозможным повторение Сребреницы в Донбассе

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет насильно освобождать свои территории, а потому не допустит ситуации, похожей на трагедию 1995 года в боснийской Сребренице.