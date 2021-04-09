«Первый канал» отчитался о прибыли впервые с 2013 года
Выручка Первого канала по итогам 2020 года составила 25,2 миллиарда рублей.
Последний раз телеканал отчитывался о положительном финансовом результате в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 2,7 млрд руб.
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании, ее выручка по сравнению с 2019 годом снизилась на 6,7% до 25,2 миллиардов рублей.
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Собеседниквчера в 11:21