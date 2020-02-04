Общество

Российская газетаРоссийская газетаПервый канал отказался от трансляции «Оскара»

Впервые за несколько лет Первый канал не покажет церемонию вручения премии "Оскар". Трансляция мероприятия отсутствует в сетке вещания канала в ночь с 9 на 10 февраля, когда оно будет проходить. На Первом пояснили, что всё дело в "соотношении между потраченными деньгами и полученным результатом".
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с чего всё началось

«Первый канал» остался без «Оскара»

Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар». Права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде приобрел онлайн-кинотеатр Okko.
Коммерсантъ08:58

Подробнее о событии

«Первый канал» отказался от трансляции церемонии вручения кинопремии «Оскар»

Эхо Москвы17:03

Первый канал отказался от трансляции «Оскара»

Российская газета13:20

«Первый канал» объяснил отказ от трансляции церемонии премии «Оскар»

РБК10:56

«Первый канал» отказался показывать церемонию «Оскар»

Телеканал 360°11:35

В России транслировать вручение «Оскара» будет онлайн-кинотеатр Okko

ТАСС10:14

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомости09:54

«Первый канал» остался без «Оскара»

Коммерсантъ08:58
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Трамп назвал положение США прочным как никогда

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Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек

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