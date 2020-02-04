Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар». Права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде приобрел онлайн-кинотеатр Okko.

с чего всё началось

Впервые за несколько лет Первый канал не покажет церемонию вручения премии "Оскар". Трансляция мероприятия отсутствует в сетке вещания канала в ночь с 9 на 10 февраля, когда оно будет проходить. На Первом пояснили, что всё дело в "соотношении между потраченными деньгами и полученным результатом".

Первый канал отказался от трансляции «Оскара»

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