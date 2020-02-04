Общество

ВедомостиВедомости«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

В прошлом году права на трансляцию «Оскара» в интернете купил «Яндекс». Собеседник газеты на «Первом» предположил, что компания отказалась от показа церемонии по той же причине, что и телеканал: расходы на права оказались несопоставимы с результатом.
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с чего всё началось

«Первый канал» остался без «Оскара»

Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар». Права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде приобрел онлайн-кинотеатр Okko.
Коммерсантъвчера в 08:58

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«Первый канал» отказался от трансляции церемонии вручения кинопремии «Оскар»

Эхо Москвывчера в 17:03

«Первый канал» отказался показывать церемонию «Оскар»

Телеканал 360°вчера в 11:35

Okko эксклюзивно покажет в прямом эфире вручение «Оскара»

Газета.Ruвчера в 09:39

В России транслировать вручение «Оскара» будет онлайн-кинотеатр Okko

ТАССвчера в 10:14

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомостивчера в 09:54

«Первый канал» объяснил отказ от трансляции церемонии премии «Оскар»

РБКвчера в 10:56

«Первый канал» остался без «Оскара»

Коммерсантъвчера в 08:58
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Происшествия

Омские охотники обнаружили в лесу обглоданное тело пенсионера

Российская газета 02:10
Общество

Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

RT на русском 03:17
Авто

Новый Cadillac Escalade представлен официально

Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:31
Политика

Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии

Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:33
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Минздрав готовится к возможному массовому распространению коронавируса

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Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
РБК 03:40
Общество

В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса

Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
Газета.Ru 00:24
Армия и оружие

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены.
РБК вчера в 21:10
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
ToDay News Ufa 03 февраля в 13:29
Общество

Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России

Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.
Ведомости 02:05
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru вчера в 00:22
Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала о своей «стыдной» болезни

Московский Комсомолец 01:23
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

На круизном судне, поставленном на якорь у берегов Японии после обнаружения у пассажиров коронавируса, находятся двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио.
Газета.Ru 01:47
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Оплату работы украинских министров и других высокопоставленных должностных лиц привяжут к размерам средней зарплаты по стране.
Lenta.ru 03:11
Экономика

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами

Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с кредитами.
Известия 03:28
Общество

Рогозин отказался пока раскрывать правду о «дырке» в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления «дырки» в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло.
Взгляд.ру 03:01
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM вчера в 04:21
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Опрошенные РБК банки поддерживают инициативу.
РБК 03 февраля в 23:55
Хоккей

«Нью-Джерси» проиграл «Монреалю», Ковальчук реализовал победный буллит

Спорт-Экспресс вчера в 22:20
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Общество

В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая

Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.
Daily Storm 01:11
Кино

Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сезона научно-фантастического сериала «Видоизмененный углерод».
iReactor вчера в 12:23
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Политика

Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной

Интерфакс 02:00
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия вчера в 06:15
Экономика

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Коммерсантъ вчера в 20:23
Армия и оружие

США, Франция и Великобритания запросили заседание Совбеза ООН по Сирии

Позапрошлой ночью турецкие военные в регионе подверглись артобстрелу сирийских правительственных сил.
Эхо Москвы вчера в 23:31
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