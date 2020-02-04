Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар». Права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде приобрел онлайн-кинотеатр Okko.

с чего всё началось

В прошлом году права на трансляцию «Оскара» в интернете купил «Яндекс». Собеседник газеты на «Первом» предположил, что компания отказалась от показа церемонии по той же причине, что и телеканал: расходы на права оказались несопоставимы с результатом.

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