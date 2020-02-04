Общество

ВедомостиВедомости«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

В прошлом году права на трансляцию «Оскара» в интернете купил «Яндекс». Собеседник газеты на «Первом» предположил, что компания отказалась от показа церемонии по той же причине, что и телеканал: расходы на права оказались несопоставимы с результатом.
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«Первый канал» остался без «Оскара»

Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар». Права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде приобрел онлайн-кинотеатр Okko.
Коммерсантъ08:58

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«Первый канал» отказался от трансляции церемонии вручения кинопремии «Оскар»

Эхо Москвы17:03

«Первый канал» остался без «Оскара»

Коммерсантъ08:58

«Первый канал» отказался показывать церемонию «Оскар»

Телеканал 360°11:35

«Первый канал» объяснил отказ от трансляции церемонии премии «Оскар»

РБК10:56

В России транслировать вручение «Оскара» будет онлайн-кинотеатр Okko

ТАСС10:14

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомости09:54

Первый канал отказался от трансляции «Оскара»

Российская газета13:20
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