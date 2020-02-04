Общество

ToDay News UfaToDay News Ufa«Первый канал» отказался от трансляции премии «Оскар»

Интересно, что официальные представители отказались от комментариев на эту тему и не стали раскрывать причины происходящего. Однако они официально подтвердили продажу эксклюзивных прав на показ онлайн-кинотеатру.
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«Первый канал» остался без «Оскара»

Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар». Права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде приобрел онлайн-кинотеатр Okko.
Коммерсантъ08:58

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«Первый канал» отказался от трансляции церемонии вручения кинопремии «Оскар»

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Первый канал отказался от трансляции «Оскара»

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Телеканал 360°11:35

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ТАСС10:14

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомости09:54

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