Общество
ToDay News Ufa«Первый канал» отказался от трансляции премии «Оскар»
Интересно, что официальные представители отказались от комментариев на эту тему и не стали раскрывать причины происходящего. Однако они официально подтвердили продажу эксклюзивных прав на показ онлайн-кинотеатру.
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с чего всё началось
Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар». Права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде приобрел онлайн-кинотеатр Okko.Коммерсантъ08:58
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