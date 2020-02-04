Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар». Права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде приобрел онлайн-кинотеатр Okko.

с чего всё началось

Интересно, что официальные представители отказались от комментариев на эту тему и не стали раскрывать причины происходящего. Однако они официально подтвердили продажу эксклюзивных прав на показ онлайн-кинотеатру.

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