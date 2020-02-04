Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар». Права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде приобрел онлайн-кинотеатр Okko.

с чего всё началось

Российский «Первый канал» не станет транслировать церемонию вручения премий Американской киноакадемии «Оскар» — в сетке телевещания канала отсутствует указания на намерения устроить трансляцию церемонии.

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