Общество
Хакасия-Информ«Первый канал» отказался от трансляции церемонии «Оскар»
Российский «Первый канал» не станет транслировать церемонию вручения премий Американской киноакадемии «Оскар» — в сетке телевещания канала отсутствует указания на намерения устроить трансляцию церемонии.
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с чего всё началось
Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар». Права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде приобрел онлайн-кинотеатр Okko.Коммерсантъвчера в 08:58
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