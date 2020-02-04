Общество

Хакасия-ИнформХакасия-Информ«Первый канал» отказался от трансляции церемонии «Оскар»

Российский «Первый канал» не станет транслировать церемонию вручения премий Американской киноакадемии «Оскар» — в сетке телевещания канала отсутствует указания на намерения устроить трансляцию церемонии.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось

«Первый канал» остался без «Оскара»

Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар». Права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде приобрел онлайн-кинотеатр Okko.
Коммерсантъвчера в 08:58

Подробнее о событии

«Первый канал» отказался от трансляции церемонии вручения кинопремии «Оскар»

Эхо Москвывчера в 17:03

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомостивчера в 09:54

«Первый канал» отказался показывать церемонию «Оскар»

Телеканал 360°вчера в 11:35

«Первый канал» объяснил отказ от трансляции церемонии премии «Оскар»

РБКвчера в 10:56

В России транслировать вручение «Оскара» будет онлайн-кинотеатр Okko

ТАССвчера в 10:14

Первый канал отказался от трансляции «Оскара»

Российская газетавчера в 13:20

«Первый канал» остался без «Оскара»

Коммерсантъвчера в 08:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:26, Ашберн
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Происшествия

Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:18
Общество

В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая

Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.
Daily Storm 01:11
Экономика

В 2019 году сумма выплаченных России кредитов превысила объём выданных

В 2019 году Минфин России предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей.
RT на русском 02:12
Политика

Дональд Трамп ради победы на выборах может отдать Аляску России

Глава спецкомитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф заявил, что в случае неудачи импичмента президенту США Дональду Трампу глава Белого дома для обеспечения победы на выборах может отдать штат Аляска России.
Русская Планета вчера в 19:03
Общество

В России создают аппарат, способный садиться на вертикальную стену

Демонстратор нового типа летательного аппарата, который будет маневреннее вертолета и сможет садиться на наклонные и вертикальные плоскости, будет создан в России в ближайшие два года, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.
РИА Новости 01:15
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости 03 февраля в 15:20
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
РИА Новости 01:11
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело против отчима-тирана

Российская газета вчера в 08:23
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Происшествия

В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом

Ведомости вчера в 23:46
Экономика

Прогноз по курсу рубля: паника на рынках потопит рубль

По данным аналитиков, на финансовых рынках царит сильная напряженность, которая влияет и на курс рубля, вплотную подобравшегося к отметке в 64 за доллар.
Рамблер 03 февраля в 16:00
Футбол

Холанд побил очередное индивидуальное достижение в Бундеслиге

Как сообщает "Чемпионат", 19-летний норвежец, забив семь мячей за "шмелей" в немецком первенстве, стал единственным футболистом в истории Бундеслиги, который оформил столько голов в первых трех встречах турнира.
Газета.Ru 03 февраля в 20:16
Шоу-бизнес

Григория Лепса прооперировали во Франции

Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.
7Дней.ру 03 февраля в 06:00
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 вчера в 03:04
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:01
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

Российская газета вчера в 23:22
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском вчера в 15:03
Религия

ПЦУ исключила патриарха Филарета из членов Синода

Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила почетного патриарха Филарета из священного Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Газета.Ru 01:41
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Наука

Химики выделили 17 ключевых компонентов аромата вина

Вечерняя Москва вчера в 10:17
Здоровье

Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России

Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
Здоровье

Минздрав Коми решил отказаться от вертолетной площадки в Ухте

Дмитрий Березин учел мнение руководителей администрации Ухты и жителей поселка Шудаяг и сообщил, что будет с вертолетной площадкой: Принимая во внимание позицию администрации МОГО "Ухта", а также мнение жителей Шудаяга, решено отказаться от планов по размещению вертолетной взлетно-посадочной площадки для санавиации на территории Ухтинской городской больницы № 1.
Pro Город Ухта 02:06
Политика

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Газета.Ru вчера в 16:52
Шоу-бизнес

У актрисы сериала «Зачарованные» обнаружили рак четвертой стадии

Американская актриса Шеннен Доэрти, известная своими ролями в сериале «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210», рассказала о том, что у неё четвёртая стадия рака груди.
Профиль 01:51
Общество

Кадастровая палата запустила единый сайт услуг в сфере недвижимости

В сообщении говорится, что на новом едином сайте представлены главные направления работы ФКП — сервис по заказу выписок из госреестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн, выход на публичную кадастровую карту и удостоверяющий центр.
РБК 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное