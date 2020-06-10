Экономика

ИзвестияИзвестияПервый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год

«Задолженность Первого канала перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе. Платежи СМИ в настоящее время проводит по согласованному графику.
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с чего всё началось

Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, РБК направил запрос другим акционерам "Первого канала". Не уложились в сроки В октябре 2019 года "Останкино" должно было предоставить "Первому каналу" обновленный производственный комплекс выдачи программ в эфир.
РБК10:57

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Телецентр «Останкино» раскрыл сумму долга «Первого канала»

Ведомости13:19

Первый канал заявил, что погасил задолженность перед «Останкино»

ТАСС13:12

Телецентр «Останкино» рассказал о долгах Первого канала на миллиард рублей

Дождь12:24

Первый канал погасил задолженность перед «Останкино»

Взгляд.ру12:59

В «Останкино» рассказали о миллиардных долгах «Первого канала»

URA.Ru12:54

Первый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год

Известия13:01

Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

РБК10:57
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС 07:46
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Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»

Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания 08 июня в 12:39
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Происшествия

В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 11:44
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Происшествия

Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене

Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
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Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM 07:30
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Происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

Коммерсантъ 11:52
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Энергетика

В США коммерческие запасы нефти достигли рекордного уровня

За минувшую неделю — с 30 мая по 5 июня — коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,1% — до уровне 538,1 млн баррелей.
REGNUM 13:48
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
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Политика

Лукашенко поручил проверить причины увольнений на частных фирмах

Разобраться с причинами участившихся в городах Беларуси увольнений людей из частных компаний и выработать систему проверок поручил 10 июня Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 08:20
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Авто

Видеоблогер показала гигантскую парковку брошенных суперкаров в Дубае

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары.
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Наука

Восприятие двумерной проекции обогнало понимание трехмерной формы

N+1 11:32
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Футбол

Помощник Семина покинул «Локомотив»

Помощник экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Семина Юрий Батуренко покинул клуб, передает сайт "железнодорожников".
Газета.Ru 13:18
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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Политика

Зеленский: будущим россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиянам в будущем будет стыдно за присоединение Крыма в состав России.
ФедералПресс 08:36
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
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Футбол

«Матч ТВ» покажет почти все оставшиеся матчи РПЛ бесплатно

Большинство матчей оставшихся восьми туров текущего сезона Российской Премьер-лиги покажут в федеральном эфире.
Наша версия 12:59
Наука

На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней

Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них.
Pravda.Ru 09:16
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Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru 10:49
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
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Здоровье

В Литве волнуются из-за коронавируса в Калининградской области

В Калининградской области, по состоянию на среду, 10 июня 2020 года, насчитывается 1904 случая заболевания коронавирусом, из них, 912 активных, то есть, люди ещё болеют.
Русский Запад 11:05
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Происшествия

Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест

Для актера Михаила Ефремова, который в понедельник вечером устроил пьяное ДТП со смертельным исходом могут избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Культуромания вчера в 13:41
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Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
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Энергетика

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
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