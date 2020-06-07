Культура
BFM.ruПервый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал. Вместо финальных титров зрители увидели кадры беспорядков в США. Сельянов сообщил «Газете.ру», что в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
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с чего всё началось
В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.Газета.Ruвчера в 15:38
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