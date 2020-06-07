Культура

BFM.ruBFM.ruПервый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал. Вместо финальных титров зрители увидели кадры беспорядков в США. Сельянов сообщил «Газете.ру», что в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
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с чего всё началось

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.
Газета.Ruвчера в 15:38

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Первый канал заявил, что не менял финальные титры «Брата-2»

ТАСС04:11

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Говорит Москва09:23

Первый канал прокомментировал «замену» титров в фильме «Брат 2»

РИА Новости06:08

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Газета.Ru10:38

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Фонтанка.Ру04:33

На «Первом канале» уверяют, что не меняли финальные титры фильма «Брат-2» на кадры беспорядков в США

Эхо Москвы05:11

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Lenta.ru05:08
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100

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