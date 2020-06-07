Культура
BFM.ruПервый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал. Вместо финальных титров зрители увидели кадры беспорядков в США. Сельянов сообщил «Газете.ру», что в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.Газета.Ruвчера в 15:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Происшествия
В Казани женщины заставили ребёнка доставать из мусорки просрочку
Kazanfirst.ru вчера в 02:00
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Футбол
Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании текущего сезона
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.
Metaratings 05:50
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Политика
Путин поправил главу Бурятии на 400 млн по стоимости библиотеки
Глава РФ Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, когда тот отчитался по стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06 июня в 15:55
Кино
Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект
Недавно Инна Королева, сыгравшая в полюбившемся многим сериале Машу Ковалеву, объявила о своем уходе из проекта.
Shraibikus News вчера в 16:22
Происшествия
Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве двух рыбаков
Житель села Новобатайск в Ростовской области задержан по подозрению в убийстве двух рыбаков, сообщили в региональном управлении СКР.
Интерфакс 04:54
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
Общество
Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.
РИА Новости вчера в 03:00
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как пытались скрыть утечку в Норильске
В день разлива топлива, 29 мая, Росприроднадзор запланировал проверку как раз рядом с ТЭЦ.
RuNews24.ru 03:02
Здоровье
В красноармейской психбольнице коронавирус нашли у 35 человек
В психиатрической больнице в Красноармейском районе Саратовской области коронавирусом заболели 35 человек.
Четвертая Власть 05:18
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Армия и оружие
Готовность Греции воевать прокомментировала Турция
О готовности к войне с Турцией заявила Греция. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06 июня в 14:38
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Общество
В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел
Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Здоровье
О видах исследований на коронавирус рассказали в Роспотребнадзоре
О видах исследований на коронавирус рассказали россиянам в Роспотребнадзоре.
Evo-rus.com 06:06
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Происшествия
В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Здоровье
Губернатор Куйвашев просит санврача разрешить снять карантин
Снять часть ограничений свердловский губернатор планировал 15 мая — но глава Роспотребнадзора направил ему официальное письмо с рекомендацией продлить карантин.
URA.Ru 02:26
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости вчера в 06:39
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Общество
Михалков раскрыл планы Грефа по уничтожению образования в России
В новом выпуске своей авторской программы «Бесогон», получившем название «Над пропастью во лжи», режиссер Никита Михалков особое внимание уделил теме образования.
ИА Новороссия вчера в 02:02
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02