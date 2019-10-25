Фигурное катание

Вокруг ТВВокруг ТВПервый канал покажет канадский этап серии Гран-При Skate Canada-2019

На прошлой неделе Первый канал начал эксклюзивную трансляцию всего сезона 2019-2020 в мировом фигурном катании, в рамках которой зрители получат уникальную возможность увидеть сореванования от старта до завершения. Показ начнался с открывающего турнира — этапа серии Гран-При Skate America.
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