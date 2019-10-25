Фигурное катание
Вокруг ТВПервый канал покажет канадский этап серии Гран-При Skate Canada-2019
На прошлой неделе Первый канал начал эксклюзивную трансляцию всего сезона 2019-2020 в мировом фигурном катании, в рамках которой зрители получат уникальную возможность увидеть сореванования от старта до завершения. Показ начнался с открывающего турнира — этапа серии Гран-При Skate America.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведева и Трусова на одном видео перед выступлением на канадском этапе «Гран-при»
Спорт-Экспрессвчера в 02:38
Фигурное катание. Определены стартовые номера Трусовой и Медведевой на Skate Canada
Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:22
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
Происшествия
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
РИА Новости 01:33
Авто
Тульская Госавтоинспекция напоминает о необходимости менять резину
Первый Тульский 04:36
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Хоккей
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
RT на русском 03:35
Происшествия
Жители нескольких районов Твери остались без воды
По информации ООО «Тверь Водоканал», давление воды упало в Центральном, Московском и части Пролетарского районов Твери.
Афанасий-бизнес 03:55
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Популярная механика 23 октября в 08:02
Технологии
Bethesda ответила на жалобы премиум-подписчиков Fallout 76
REGNUM вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Поначалу экс-игрок «Локомотива» перекладывал вину на бухгалтеров футбольного клуба, которые якобы делали отчисления недобросовестно, потом подавал заявление в суд с целью уменьшить размер ежемесячного платежа.
StarHit.ru вчера в 15:00
Авто
Представлен универсал Subaru Levorg с новым мотором
Напомним, что Subaru продает модель Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что автомобиль планирует перейти во второе поколение.
Тарантас Ньюс 23 октября в 01:01
Общество
На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку
На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".
РЕН ТВ вчера в 14:18
Армия и оружие
В США одобрили передачу Калининградской области Польше
Чтобы вставить русским палки в колёса, Джеймстаунский фонд предлагает Польше одновременно с «захватом Россией Прибалтики» выполнить «задачу по нейтрализации Калининградской области».
Евразия Daily 01:30
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 24 октября в 07:31
Авто
Volkswagen Golf нового поколения представили официально
Народные новости 24 октября в 23:40
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Футбол
Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
RT на русском 03:47
Футбол
Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро
Отмечается, что следующей целью «бьянконери» должен стать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 380 млн евро.
Soccer.ru 03:20
Общество
Отели Турции обложат «налогом на проживание»
Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
Известия 02:55
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru вчера в 08:18
Футбол
Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии
Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости 24 октября в 18:13