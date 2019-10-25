Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС. Медведева за свой прокат набрала 62,89 балла и заняла всего лишь шестое место.

Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе

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