Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Трансляция состоится 26 октября в 13:50 по московскому времени.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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