Футбол
Спорт-ЭкспрессПервый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»
Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Трансляция состоится 26 октября в 13:50 по московскому времени.
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Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 05:18
Происшествия
Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту
В барселонском аэропорту "Эль-Прат" начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Авто
В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец 05:33
Наука
Радиоволны помогли нейросети распознать действия человека через стену
Американские разработчики создали нейросеть, способную распознавать действия людей как по видеозаписи, так и по данным радиоволнового сканирования через стену и другие препятствия.
N+1 10:07
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Политика
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели 07:36
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Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11
Xiaomi выпустила стабильную версию своей операционной системы MIUI 11 и начала ее распространять для владельцев последнего флагмана Xiaomi 9 Pro 5G.
Ferra 12 октября в 05:34
Общество
Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок
Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
РБК 10:19
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Космос
Вспышки в центре системы черной дыры представлены в новом видео
Международная команда астрономов при помощи современных камер создала видео с высокой частотой кадров, на котором представлена система растущей черной дыры с беспрецедентным уровнем подробностей.
AstroNews.ru вчера в 05:47
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Армия и оружие
Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту»
Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам.
РБК 15:40
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14
Политика
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта
Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Политика Сегодня 13:50
Футбол
«Спартак» назначил Тедеско главным тренером
Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Коммерсантъ 11:12
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Беспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям Dyson
3DNews 15:49
Политика
Киев отказался от федерализации Украины
Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 14:11
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Политика
Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском 08:03
Армия и оружие
Анкара почти отвоевала территорию для создания в Сирии буферной зоны
В воскресенье Анкара, которая 9 октября начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, объявила о взятии под контроль приграничных городов Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд.
РБК 13:43
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30