Футбол
Спорт-ЭкспрессПервый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»
Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Трансляция состоится 26 октября в 13:50 по московскому времени.
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Происшествия
Таксист выбросил мать с двухлетним ребенком из машины в Новосибирске
14 октября в Новосибирске водитель такси силой вытащил из машины женщину с ребенком и уехал.
Om1.ru вчера в 21:00
Общество
Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии
В городе Абакан Республики Хакасия, мэром которого был погибший в ДТП в Красноярском крае Николай Булакин, объявлен траур.
Газета.Ru 00:11
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 12 октября в 04:46
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево
После удара Subaru выехала на тротуар, сбив девушку, и в итоге автомобиль врезался в дерево.
REGNUM вчера в 23:15
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Авто
Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения
Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Автоновости дня 12 октября в 06:27
Футбол
Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной
Одолеть противника сборная смогла с разгромным счетом 5:0. Теперь команда гарантировала себе выход на чемпионат, хотя до конца цикла еще два тура.
Gazeta.SPb вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro вчера в 12:26
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 13 октября в 12:37
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском вчера в 10:28
Политика
Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате
Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.
ТАСС вчера в 15:48
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:03
Политика
В столице Украины прошли шествия националистов
В ходе проведения акции полиция в Киеве сообщала, что массовые мероприятия в украинской столице проходили без нарушений.
RT на русском вчера в 16:38
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Lenta.ru вчера в 05:26
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:52
Происшествия
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 16:07
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия
В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей
Водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе пятерых детей, трое из них госпитализированы с травмами, сообщила в фейсбуке глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.
РИА Новости вчера в 11:34
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
RT на русском вчера в 15:07
Общество
Названы топ-100 проектов конкурса президентских грантов
Члены координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества назвали топ-100 проектов, передает корреспондент РАПСИ с места событий.
РАПСИ вчера в 10:39
Футбол
Когда Россия и Украина могут встретиться на Евро
Как известно, УЕФА уже не первый год разводит клубные команды России и Украины и сборных этих стран в различных турнирах.
Спорт-Экспресс вчера в 16:37
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Политика
Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом.
Вечерняя Москва вчера в 07:54
Гаджеты
Сервис GeForce Now появился на Android
Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.
News.ru вчера в 03:44
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Газета.Ru вчера в 06:41
Футбол
«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско
Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.
РИА Новости вчера в 15:43