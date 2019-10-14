Футбол
Спорт-ЭкспрессПервый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»
Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Трансляция состоится 26 октября в 13:50 по московскому времени.
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Политика
Путин прилетел в Саудовскую Аравию на переговоры с королем саудитов
Sputnik Эстония 07:26
Футбол
Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо»
Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:44
Политика
Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе
В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
Журналистская правда 10:24
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Экономика
Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств
Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.
Независимая газета 12:11
Экономика
В России хотят уменьшить прожиточный минимум
К документу приложена пояснительная записка, в которой говорится, что этот показатель Получается, что в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором.
Primpress.ru 12 октября в 02:14
Технологии
Найдены общие недочёты российских и американских подлодок
Российский Военно-морской флот тоже не спешит заменять выпавшие плитки стелс-покрытия на своих субмаринах.
Ferra 08:22
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
Запретные акции Согласно последней версии поправок, которые ЦБ обсуждал с рынком, инвесторы с накоплениями меньше 1,4 млн руб. (" особо защищаемые") потеряют доступ к иностранным ценным бумагам без листинга в России.
РБК 01:00
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Армия и оружие
МИД Турции назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США
Причиной военной операции Турции на севере Сирии стало невыполнение обещаний со стороны США, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 14:46
Теннис
Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае
Интерфакс-Спорт вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман
Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.
Дни24 06:38
Происшествия
Источник сообщил о вспышке сибирской язвы в Дагестане
Специалисты устанавливают причины заражения нескольких жителей Дагестана сибирской язвой.
Интерфакс 14:05
Политика
Испанский суд наказал каталонских сепаратистов
Ведомости 14:12
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Хоккей
Московское «Динамо» нанесло поражение «Металлургу»
Динамо с девятью победами поднялось на четвертое место на Западе КХЛ.
Советский спорт 14:54
Политика
Экзитполы показали лидерство партии Качиньского на выборах в Польше
Правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после подсчета 91,92% голосов, передает Polske Radio.
РБК 06:33
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Политика
Представители украинской диаспоры побывали в Крыму
Крым является территорией России, и позиция единения с Россией активно поддерживается разными странами, отметил Андрей Геращенко, представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников.
Экономика сегодня 08:06
Политика
Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания
Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
RT на русском 14:20