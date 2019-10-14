Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Трансляция состоится 26 октября в 13:50 по московскому времени.

Спорт день за днем

Футбол Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо» Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.

Политика Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.

Шоу-бизнес Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.

Происшествия В Ростове автобус с людьми протаранил остановку В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.

Экономика Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.

Экономика В России хотят уменьшить прожиточный минимум К документу приложена пояснительная записка, в которой говорится, что этот показатель Получается, что в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором.

Технологии Найдены общие недочёты российских и американских подлодок Российский Военно-морской флот тоже не спешит заменять выпавшие плитки стелс-покрытия на своих субмаринах.

Экономика Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla Запретные акции Согласно последней версии поправок, которые ЦБ обсуждал с рынком, инвесторы с накоплениями меньше 1,4 млн руб. (" особо защищаемые") потеряют доступ к иностранным ценным бумагам без листинга в России.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Армия и оружие МИД Турции назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США Причиной военной операции Турции на севере Сирии стало невыполнение обещаний со стороны США, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

Шоу-бизнес Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.

Происшествия Источник сообщил о вспышке сибирской язвы в Дагестане Специалисты устанавливают причины заражения нескольких жителей Дагестана сибирской язвой.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Политика Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.

Шоу-бизнес Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Хоккей Московское «Динамо» нанесло поражение «Металлургу» Динамо с девятью победами поднялось на четвертое место на Западе КХЛ.

Политика Экзитполы показали лидерство партии Качиньского на выборах в Польше Правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после подсчета 91,92% голосов, передает Polske Radio.

Политика Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.

Политика Представители украинской диаспоры побывали в Крыму Крым является территорией России, и позиция единения с Россией активно поддерживается разными странами, отметил Андрей Геращенко, представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников.