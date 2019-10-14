Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПервый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»

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Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Трансляция состоится 26 октября в 13:50 по московскому времени.
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