Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.

с чего всё началось

На Первом канале выйдет продолжение знаменитого сериала «Диверсант», посвященном Великой Отечественной войне. Третья часть «Диверсанта» выйдет 9 мая на Первом канале.

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