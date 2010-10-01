Кино
Inc-news.ruПервый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
На Первом канале выйдет продолжение знаменитого сериала «Диверсант», посвященном Великой Отечественной войне. Третья часть «Диверсанта» выйдет 9 мая на Первом канале.
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Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.ТАСС27 апреля в 23:38
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Продолжение военного сериала «Диверсант» зрители впервые увидят спустя 13 лет
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