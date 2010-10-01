Кино

Inc-news.ruInc-news.ruПервый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

На Первом канале выйдет продолжение знаменитого сериала «Диверсант», посвященном Великой Отечественной войне. Третья часть «Диверсанта» выйдет 9 мая на Первом канале.
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с чего всё началось

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС27 апреля в 23:38

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Продолжение сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале

Комсомольская правдавчера в 11:12

Первый канал объявил дату выхода продолжения сериала «Диверсант»

News.ruвчера в 04:50

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tvвчера в 06:09

Сериал «Диверсант. Крым» выйдет на Первом канале

REGNUMвчера в 05:58

Режиссер «Диверсанта» Иосифов поделился подробностями о продолжении сериала

NewInformвчера в 08:29

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС27 апреля в 23:38

Продолжение военного сериала «Диверсант» зрители впервые увидят спустя 13 лет

Вестник Кавказа27 апреля в 16:06
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Комментарии

Шоу-бизнес

Врачи заподозрили у Аллы Пугачевой инсульт

Bimru.ru вчера в 03:15
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Политика

Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе

EastRussia вчера в 12:25
414
Политика

Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
422
Общество

В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия 27 апреля в 12:30
2,7K
Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня вчера в 14:10
25
Общество

На Сахалине число заболевших COVID-19 достигло 23 человек

Еще один случай коронавирусной инфекции выявлен на Сахалине, общее число заболевших достигло 23, сообщил в среду губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 00:47
Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
574
Политика

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.
ИА Республика вчера в 10:53
Экономика

С 27 апреля изменились в России правила наличных расчетов

С 27 апреля 2020 года изменились в России правила наличных расчетов.
Ugpressa.ru вчера в 16:57
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Происшествия

На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе

Российская газета вчера в 03:25
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Происшествия

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

Известия 00:19
9
Армия и оружие

Военная авиация в День Победы пролетит над 12 городами

Несмотря на отмену парада на Красной площади, военная авиация в День Победы пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 другими российскими городами.
Профиль вчера в 09:45
47
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип питерской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
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Происшествия

На Сахалине подтверждён новый случай заражения коронавирусом

Южно-Сахалинск, 29 апреля 2020, 07:33 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных оперштаба региона.
REGNUM 00:33
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости вчера в 03:36
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих

EastRussia 27 апреля в 20:22
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
59
Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС вчера в 10:20
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
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Энергетика

Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса

Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.
Вести.Ru вчера в 10:29
Кино

К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо вчера в 21:56
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,7K
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
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Шоу-бизнес

Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана

На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Коммерсантъ Казань 27 апреля в 02:33
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Происшествия

Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
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Общество

В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»

Lenta.ru 00:22
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Происшествия

В Бурятии умер еще один пациент с коронавирусом

Женщина с коронавирусом в возрасте 90 лет скончалась в Бурятии, всего умерли четыре человека, число зараженных выросло до 271, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:42
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая

Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва вчера в 13:20
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