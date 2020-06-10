Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПервый канал полностью погасил долги перед «Останкино»

Задолженность Первого канала перед телевизионным техническим центром "Останкино" была полностью погашена в соответствии со счетами. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании. Руководство Первого канала было должно "Останкино" около 1,3 млрд рублей.
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с чего всё началось

Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, РБК направил запрос другим акционерам "Первого канала". Не уложились в сроки В октябре 2019 года "Останкино" должно было предоставить "Первому каналу" обновленный производственный комплекс выдачи программ в эфир.
РБКвчера в 10:57

Подробнее о событии

Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей

Lenta.ruвчера в 14:05

«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»

РБКвчера в 14:47

В «Останкино» рассказали о миллиардных долгах «Первого канала»

URA.Ruвчера в 12:54

Первый канал заявил, что погасил задолженность перед «Останкино»

ТАССвчера в 13:12

Первый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год

Известиявчера в 13:01

Первый канал погасил задолженность перед «Останкино»

Взгляд.рувчера в 12:59

Телецентр «Останкино» раскрыл сумму долга «Первого канала»

Ведомостивчера в 13:19
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
1K
Политика

Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
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Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

АБН вчера в 23:26
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Политика

США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Газета.Ru 09 июня в 14:33
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Футбол

Фанаты «Црвены Звезды» устроили пирошоу на матче с «Партизаном»

«Црвена Звезда» проиграла на выезде "Партизану" в полуфинальном матче Кубка Сербии (0:1).Фанаты гостей активно поддерживали свою команду и устроили грандиозное пирошоу на своей трибуне.Ceo sever gori!🔥🔥🔥🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/C6HjW05LDS— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) June 10, 2020Накануне «Црвена Звезда» досрочно выиграла чемпионат Сербии.
Soccer.ru вчера в 17:35
Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
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Общество

В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле

В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 12:43
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Авто

Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
3
Общество

Еще 3796 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Российская газета вчера в 02:41
350
Общество

На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе

Уральский меридиан 02:08
Общество

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Нижегородская Правда вчера в 05:42
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Финансы

ВТБ зафиксировал восьмикратный рост рефинансирования ипотеки

В годовом выражении доля рефинансирования выросла на 9,5 п. п. С начала июня как минимум пять крупных банков — Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк и банк "Дом.РФ" — снизили ставки по программам рефинансирования ипотеки.
РБК 02:30
Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
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Общество

Собчак обвинила протестующих в разрушении базового принципа США

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что проходящие в Соединенных Штатах акции протеста являются «разрушением базового принципа той Америки», которую она любила.
Взгляд.ру 02:42
Космос

На российском модуле МКС ищут источник бензола

РИА Новости вчера в 19:05
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
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Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.
Lenta.ru 00:14
25
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 09 июня в 17:33
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Происшествия

В Москве прощаются с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем

В Москве прощаются с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем В Москве проходит церемония прощания с погибшим в аварии Сергеем Захаровым.
Экспресс газета 02:32
3
Общество

Amazon закрыла полиции США доступ к технологии распознавания лиц

Компания Amazon ввела мораторий на использование полицией США технологии распознавания лиц Amazon Rekognition.
РБК 02:03
3
Авто

«КамАЗ» разработал первый карьерный самосвал

В Научно-техническом центре «КамАЗа» разработали и представили первый автомобиль из нового семейства карьерных самосвалов «Самсон».
Автоновости дня вчера в 06:09
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Общество

Вспышка коронавируса произошла в кемеровском пансионате для инвалидов

Интерфакс - Россия 02:06
Общество

Врач назвала способ борьбы с сединой

Ранней сединой сегодня вряд ли кого-то удивишь.
РИА Новости вчера в 19:02
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Политика

Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами»

Сиэтл, США, 11 июня 2020, 07:49 — REGNUM «Внутренние террористы» захватили американский город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против произвола полиции.
REGNUM 00:49
21
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
1,9K
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
29
Общество

Омские школьники не могут получить аттестаты

Выдача документов задерживается из-за проволочек в Минпросвещения. В Омске школьники до сих пор не могут получить аттестаты.
Om1.ru вчера в 21:30
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